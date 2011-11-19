-TBMM Teşkilat Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi TBMM (A.A) - 19.11.2011 - Meclis teşkilatını yeniden yapılandıran, çalışanlara yönelik yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanun Teklifi'ne göre, ''TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı''nın adı, ''TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'' olarak değiştiriliyor. TBMM Başkanı'na yardımcı olmak üzere 5 başkan başmüşaviri, 15 başkan müşaviri ile 15 müşavir atanabilecek. Başkan başmüşaviri, başkan müşaviri ve müşavir kadrolarına, her biri kadro unvanının toplam sayısının yüzde 40'ı oranında, istisnai memuriyet hükümlerine göre açıktan veya naklen atama yapılabilecek. -Sözleşmeli ve geçici personel- İdari teşkilatta toplam kadro sayısının yüzde 20'sini geçmemek üzere, sözleşmeli ve geçici personel de sınavla alınmak koşuluyla çalıştırılabilecek. Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde, sadece restorasyon çalışmalarına katılmak üzere 4-C statüsünde 400 personel çalıştırılabilecek. Bu personel sınavsız alınabilecek. -Danışmanlar- TBMM faaliyetleri ile ilgili Meclis Başkanı'na danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kurumların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak 5 TBMM Başkan danışmanı çalıştırılabilecek. -Sağlık hizmetleri- Meclis Baştabipliği, Sağlık Bakanlığına devredilecek. Sağlık hizmetleri, TBMM Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokol çerçevesinde, bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerince ve bu hastanelerin TBMM yerleşkesi içinde kuracakları yataklı veya yataksız sağlık birimlerince verilecek. Özel sağlık kurumlarında da sağlık hizmeti alınabilecek. -Meclisin güvenliğini polis sağlayacak- Meclisin güvenliği sadece, polis tarafından sağlanacak, ve Meclisteki tabur komutanlığının görev süresi sona erecek. -Erken emekli olmak isteyene fazla ikramiye- TBMM Genel Sekreterlik kadrolarında görev yapanlardan, teklifin kanunlaşmasının ardından emekli aylığı bağlanmaya hak kazanan ve bu tarihten itibaren 4 ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanlara emekli ikramiyesi; yasanın yayımı tarihi itibariyle yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlara yüzde 30, 3 yıldan çok 6 yıldan az kalanlara yüzde 40, 6 yıldan fazla kalanlara yüzde 50 oranında fazla ödenecek. Genel Sekreterlikte geçici personel olarak görev yapan ve kanun yürürlüğe girdikten sonra emekli aylığı bağlanmasına hak kazananlara iş sonu tazminatları ise emekli aylığı bağlanmasına hak kazanılan tarihi aşan süresi 10 yıl ve üstü olanlara yüzde 30, 5 ile 10 yıl arasında olanlara yüzde 40, 5 yıldan az olanlara yüzde 50 oranında fazla ödenecek. -4-C'lilere müjde- İdari teşkilat kadrolarına personel alınması durumunda, alınması öngörülen kadronun yüzde 20'si 4-C statüsünde çalışanlardan olacak. 4-C'li personelin atanmasında, teklifte belirtilen sınav şartlarına bağlı olmaksızın, kurum içindeki sınavlarda başarılı olma şartı aranacak.