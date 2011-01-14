-TBMM'NİN YILDIZI KAMER GENÇ ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Bir süre önce CHP saflarına katılan Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 23. dönemin 3. yasama yılında, toplam 39 kategoride düzenlenen 637 etkinlikte yer aldı ve sözkonusu dönemin ''en etkin milletvekili'' sıfatını kazandı. ''TBMM 23. Dönem 3. Yasama Yılı TBMM, Parti Grupları ve Milletvekilleri İzleme ve Performans Raporu'' düzenlenen basın toplantısında açıklandı. TÜMİKOM Genel Koordinatörü Mustafa Durna, sadece Türkiye'de hazırlanan bu çalışmanın kaynağını TBMM'den alınan kayıtların oluşturduğunu söyledi. Raporun 11 ana başlık ve 233 kategoride hazırlandığını belirten Durna, dernek olarak milletvekillerinin performansları hakkında seçmeni bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Vefat eden BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ile belediye başkanlığı için ayrılan CHP Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun değerlendirme dışında tutulduğunu vurgulayan Durna,''Hiçbir partinin tarafını tutmuyoruz, sadece demokrasiden tarafız'' dedi. Rapora göre, TBMM 23. Dönem 3. Yasama Yılı'nda Bağımsız Tunceli Milletvekili olan Kamer Genç, 39 kategoride 637 etkinlik gerçekleştirerek ''en etkin'' milletvekili olarak belirlendi. 12'si AK Partili, 2'si Bağımsız, bir CHP ve bir TP'li olmak üzere toplam 16 milletvekiline ilişkin hiç bir etkinlik tespit edilemedi. En çok dokunulmazlığı kaldırılması istenilen milletvekili sayısında, 22 milletvekili ile AK Parti birinci, 20 milletvekiliyle DTP ikinci sırada yer aldı. -EN ÇOK KANUN TEKLİFİ MEHMET ŞANADIR'DAN- TBMM'de en çok kanun teklifinde imzası bulunan milletvekili 15 imza ile MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır olurken, CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel 270 yazılı soru önergesiyle bu kategoride ilk sırayı aldı. En çok sözlü soru önergesini CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz verirken, en çok Meclis araştırması açılması önergesini CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, en çok genel görüşme açılması önergesini CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş hazırladı. TBMM 23. Dönem 3. Yasama yılında en etkin parti MHP olarak belirlenirken, en çok yazılı soru önergesini İçişleri Bakanı Beşir Atalay, en çok sözlü soru önergesini Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, en çok görüşülen madde üzerinde hükümet adına soruları Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve en çok gündem dışı konuşmayı Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker cevapladı. Hükümet adına görüşülen önerge/madde üzerinde en çok Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karar/açıklamada bulundu. -ENÇOK SATAŞANLAR, DEVAMSIZLAR KİM?- Parlamento'da Divan Başkanı olarak en çok oturumu CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu yönetirken, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve AK Parti Ordu Milletvekili Hilmi Güler hakkında gensoru açılması önergesinde bulunuldu. Meclis 23. Dönem 3. Yasama yılında, en çok yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen milletvekili DTP Mardin Milletvekili Emine Ayna olurken, DSP İstanbul Milletvekili Ahmet Tan partisinden ihraç edildi. Genel Kurul'a en çok devamsızlık yapan milletvekilleri AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik oldu. TBMM'de milletvekilleri hakkında açılan dava sayısında DTP birinci sırada yer aldı. Milletvekilleri hakkında açılan davaların yüzde 48'i ''Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak'' iddiasıyla açılırken, bu konuda da ilk sırada DTP geldi.