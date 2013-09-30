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TBMM’nin yarınki açılışına ‘türbanlı’ vekil gelecek mi?

AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, 'Türbanlı bir vekil gelir mi? Gelmez mi bilemem. Ama, Ecevit dönemindeki gibi ‘çık dışarı’ diyen olacağını sanmam' dedi

30 Eylül 2013 20:10

Hülya Karabağlı / Ankara

 

TBMM,  yarın 24. Dönem 4. Yasama yılına başlıyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra gözler ‘türbanlı’ milletvekiline çevrildi. AKP kanadından bir milletvekilinin türbanıyla Genel Kurul Salonuna girerek sürpriz yapacağı konuşuluyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Hüseyin Çelik, T24’ün, Çiçek ve Başbakanın açıklamalarına  dikkat çekerek, “Yarın türbanlı bir milletvekili gelir mi” sorusuna, “Gelir mi? Gelmez mi. Onu  bilemem. Bir engel yok” dedi.

Çelik,  Merve Kavakçı dönemini hatırlatarak, “O gün, Kavakçı’ya genel kurul salonundan çık dışarı diyenler, bugün yüzde birin bile altında. Ben, bugün kimsenin, ‘çık dışarı’ diyeceğini sanmam” diye değerlendirdi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, iç tüzüğün, türbanlı milletvekilini engelleyen bir hüküm içermediğini  söylemişti, Erdoğan,  paket açıklamasında kamuda türban serbestisine vizeyi söyledi.

TBMM yarın, 1 Ekim Salı günü saat 14.00’da Atatürk Anıtı’nda tören düzenleyecek. Yeni yasama yılı  TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in saat 15.00’da TBMM Genel Kurul’unda birleşimi açması ve sunuş konuşması ile başlayacak. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis’e hitap edecek.  Akşam saat 19.00’da TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verilecek.

CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, yasama çalışmalarına, ant içtikten sonra başlayacak. Suriye tezkeresinin  2 Ekim Çarşamba veya 3 Ekim Perşembe günü Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

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