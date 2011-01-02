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Politika

TBMM'NİN GÜNDEMİ YOĞUN TBMM (A.A)

02 Ocak 2011 12:32

-TBMM'NİN GÜNDEMİ YOĞUN TBMM (A.A) - 02.01.2011 - Meclisi yeni yılın ilk haftasında da yoğun bir gündem bekliyor.  TBMM Genel Kurulu, haftaya denetim konularıyla başlayacak. Genel Kurulda, 4 Ocak Salı günü sözlü sorular yanıtlanacak. Daha sonra bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeren yasa tasarıları ele alınacak.  Meclisin, yılın ilk günlerinde, bazı enerji kurum ve kuruluşlarının borç ve alacaklarını yeniden düzenleyen tasarıyı yasalaştırması bekleniyor. Tasarı, enerji alanında faaliyet gösteren BOTAŞ, TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ ve EÜAŞ arasındaki borç ve alacakların, herhangi bir faiz ve gecikme zammı uygulanmaksızın takas ve mahsuplaşma suretiyle tasfiye edilmesini öngörüyor.  Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanunu değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısının da bu hafta görüşülmesi bekleniyor. Tasarıya göre, elektronik yolla da tebligat yapılabilecek. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olacak. Bir suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma kapsamında adli sicil ve arşiv kayıtlarında; mahkeme, hakim, askeri hakim, cumhuriyet başsavcılığı ve askeri savcılık doğrudan doğruya sorgulama yapabilecek. Kolluk ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, görev ve yetkileri kapsamında ihtiyaç duydukları adli sicil ve arşiv kayıtlarını, Adalet Bakanı'nın izniyle adli sicil ve arşiv kaydı paylaşım sisteminden sorgulayacak.  -KOMİSYONLAR- TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da bu hafta gündemlerindeki konuları görüşecek.    Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra önemli düzenlemeler içeren ''Torba Tasarı''nın görüşmelerine, 4 Ocak Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonunda devam edilecek. Tasarının 30 maddesi kabul edilmişti.  ''Türkiye İnsan Hakları Kurumu'' kurulmasını öngören yasa tasarısı 5 Ocak Çarşamba günü Anayasa Komisyonunda ele alınacak.  Sporda şiddet ve kulüplerin sorunlarına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu, bu hafta da çalışmalarını sürdürecek.  Komisyon,  4 Ocak Salı günü spor sunucusu Abidin Aydoğdu ve Eurosport Genel Yayın Yönetmeni Bağış Erten, 5 ocak Çarşamba günü Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile Türkiye Spor Federasyonu Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal 6 Ocak Perşembe günü ise bazı üniversitelerin spor ve beden eğitim bölümünden akademisyenlerin bilgisine başvuracak. 

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