TBMM'nin 'Artık Yemekler Hayvan Barınaklarına' projesi ödül getirdi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, 30 Kasım 2012 tarihinde başlatılan "İsrafa Son/Fazla Yemekler İhtiyaç Sahiplerine, Artık Yemekler Hayvan Barınaklarına" projesi ile Konya Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat sosyal/kurumsal kategorisinde birincilik ödülünü bugün İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreni ile aldı.

Seçici Kurul tarafından, tüm dünyada küresel gıda krizinin yaşandığı ve tartışıldığı bu dönemde Meclis'in böylesine bir hassasiyet göstermesi, hem israfı önlemek hem de toplumsal duyarlılığı artırmak açısından son derece anlamlı bulundu.

Çöp yerine hayvan barınaklarına

TBMM olarak İlk defa bir sosyal sorumluluk ödülü alan, TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, proje hakkında bilgi verdi. TBMM Kampüsü içerisinde hizmet verilen dört ayrı mutfakta pişen yemeklerden ortalama 300-500 porsiyon yemeğin arttığını, bu yemeklerin daha önceden çöpe döküldüğünü ancak bu projeyle birlikte ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini, projenin diğer bir ayağının da tabaklarda kalan artık yemeklerin hayvan barınaklarına gönderilerek büyük oranda israfın önüne geçildiğini vurguladı.

Genel Sekreter Neziroğlu: Çok sayıda kuruma örnek oluşturduk

Projenin ayrıca diğer kamu kurumları ile özel sektörlere de örnek olduğunu vurgulayan TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu, Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Keçiören Belediyesi, Uşak Şeker Fabrikası ile bazı özel okullar ve restoranlarında bu projeyi örnek aldığını belirtti. Neziroğlu, söz konusu proje ile hem sosyal yardımlaşmaya katkı sağlamak hem de israfın önüne geçmek olduğunu sözlerine ekledi.