TBMM'nin 24. Dönem ikinci yasama yılından ilginç notlar

Hülya Karabağlı



T24/ANKARA



30 kişilik BDP Grubu and içme töreninde arkadaşlarını unutmadı. KCK davasından tutuklu 5 milletvekili, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan ile Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın isminin yazılı olduğu kağıtlar sıraların üzerine bırakıldı.





Kamer Genç’ten ‘and içme’ itirazı



TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni yasama yılını açış konuşmasının ardından 10 dakika ara verildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, verilen aranın ardından, Anayasaya göre milletvekillerinin göreve başlamadan önce and içmeleri gerektiğini söyledi. Çiçek, daha önce and içmemiş milletvekillerinin kürsüye davet edeceğini belirtti. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, oturduğu yerden kalkıp CHP sıralarının önüne gelerek, milletvekillerinin birleşimin başında and içmesi gerektiğini iddia etti.



Kamer Genç’e, hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Çiçek, TBMM iç tüzüğünü ve Anayasa’yı örnek gösterdi ve “ Normlar hiyerarşisine göre Anayasa İçtüzükten önce gelir. 1924 Anayasasında da hüküm var. 1951 yılında da aynısı olmuş. Önce Cumhurbaşkanı hitap etmiş, sonra yemin olmuş. And içmeyen Sayın milletvekillerinin burada and içmesi Anayasa, İçtüzük ve uygulamalara açısından uygundur”.





Bengi Yıldız gelmedi



Çiçek'in konuşmasının ardından, BDP'li ve bağımsız milletvekilleri and içerken, BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız ile Genel Kurula gelen CHP Mersin Milletvekili İsa Gök ise and içmedi.

Bengi Yıldız, yaz sezonunda deniz görüntüleriyle partisinin hedef odağı olmuş.





CHP’liler ve Levent Tüzel ayağa kalkmadı



Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşması 47 dakika sürdü. Gül'ün konuşmasından sonra AKP, MHP ve BDP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladı. Gül'ün girişinde ayağa kalkan CHP'liler konuşmasını bitiren Gül’ü alkışlayıp ayağa kalkarak uğurlamadı. alkışladı. İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel ise ayağa kalkmadı.





Askerler BDP’yi beklemedi



Meclis'in açılışında Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu ve YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da bulundu. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisi de Meclis'in açılışını izledi. Askerler, Cumhurbaşkanı Gül’ün konuşmasının hemen ardından BDP’nin yemin törenini beklemeden salondan ayrıldı.





Pavey'den HES protestosu



CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey açılış törenine üzerinde "İmdat doğa" yazılı bir tişörtle katıldı. Pavey'in HES'leri protesto için giydiği öğrenilen tişörtü büyük ilgi gördü.