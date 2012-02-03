-TBMM Genel Kurulunu bugün Çiçek yönetecek TBMM (A.A) - 03.02.2012 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulunu bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in yöneteceğini açıkladı. Elitaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Sayın Sadık Yakut'un rahatsızlığından dolayı Meclis Başkanımız Genel Kurulu idare edecek. Sayın Meral Akşener ile Sayın Güldal Mumcu, komisyon sıralarına oturmuş olsalardı, Sayın Başkan, Genel Kurulu yönetmeyecekti ama iki Meclis Başkanvekilinin oturmama niyetlerini duyduk. Saat 14.00'de Meclis Başkanımız idare edecek'' dedi.