TBMM'den Uludere için ilk tazminat talebi



T24 - Uludere'de 34 kişininin ölümüyle sonuçlanan operasyonda oğlunu kaybeden baba S.E, TBMM Başkanlığına başvurarak devletin tazminat ödemesini istedi.

Baba S.E. dilekçesinde, memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesinden, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle perişan bir durumda iken ayrılıp, iş bulma düşüncesiyle Şanlıurfa'ya yerleştiğini kaydetti.



Fakat burada umduğunu bulamadığını, geri de dönemediği için uzun zamandan beri, hayırseverlerin yardımıyla Uluğbay Köyünde derme çatma oluşturduğu bir ikametgahta 8 kişiyle birlikte yaşamaya çalıştığını belirten baba S.E, "8 nüfusumla pamuk tarlalarında ve sebze bostanlarında mevsimlik işçilik yaparak ailemin nafakasını sağlamaya çalışıyorum. Ancak iş olmadığında, çevre sakinleri tarafından ekmeklik un, bulgur v.s. yardımı yapılarak hayata tutunmaya ve ayakta kalmaya çalışmaktayız" ifadesini kullandı.



CNNTürk'te yer alan habere göre; oğlu Ş.E'nin işsizlik yüzünden 5-6 aylığına misafir olarak Uludere'nin Ortasu Köyünde ikamet eden amcalarının yanına gittiğini anlatan S.E, şu bilgileri verdi:



"Oğlum ve yakınım olan 28 kişi, günlük 30-40 TL kazanç sağlamak için katırlarla, mazot, çay ve sigara gibi kaçak eşyaları ucuza alarak kazanç elde etmek için Kuzey Irak'a gitmişlerdir. Fakat vatan hainlerinin oynadığı bir oyun sonucu, devlet ile orada bulunan fakir ve cahil halkı karşı karşıya getirip huzursuzluk çıkarıp, birilerinin, yani karanlık güçlerin memnuniyetinin oluşmasını sağlamak ve bundan nemalanmak isteyen iç ve dış hain mihraklar tarafından oluşturulan plan uygulamaya konulmuştur. Bu hain plan sonucu oğlum Ş.E. ile 28 yakın akrabam, vefat etmişlerdir.



Meydana gelen bu olumsuzluk neticesi oğlum Ş.E'nin vefatından ötürü, güçlü olan devletimiz tarafından mağdurlara ödenmesi planlanan tazminatın, babası olmam, işsiz ve 8 nüfus sahibi olmam nedeniyle tarafıma bir an önce ödenmesini devlet büyüklerimden talep ederim."







