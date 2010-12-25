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TBMM'den kareler...

Çekilen görüntüler arasında milletvekilerinin bazılarının televizyon izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı...

25 Aralık 2010 02:00

T24 - TBMM'de foto muhabirlerin yakaladığı en ilginç görüntülerden birini  sıraya oturmuş milletvekilleri oluşturdu. 

Çekilen görüntüler arasında milletvekilerinin bazılarının televizyon izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Meclis ‘okuma salonu’ oldu

Sıradaki vekillerin hepsi  bilgisayar ya da cep telefonuyla meşgulken sadece biri tespih çekerek görüşmeyi izliyordu. 



Günde yaklaşık 13-14 saat süren görüşmelere sahne olan bütçe maratonunun önceki akşam yapılan görüşmeleri de renkli geçti. Ak Parti milletvekilleri bu süre boyunca kitap okudular, ipad kullandılar. 



Ak Parti Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyesi kadın milletvekilleri, komisyonda görüşmeleri süren “işyerinde taciz - mobbing” ile ilgili kitapları okudular. 



“Kurtlar Vadisi” dizisini izleyen milletvekili, kulaklık da takmış bir halde ortamdan tamamen kopmuştu. 



Ak Parti sıralarında,  rağbet gören kitaplar arasında  “R.Tayyip Erdoğan” ile son günlerin en çok tartışılan konusu “Federal Devlet” de dikkati çekti. 



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