TBMM'den HSYK üyeliği için duyuru

Referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilk adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'ya seçilecek 7 üye için aday adaylarının 2 Mayıs'a kadar başvurabileceğini duyurdu.

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığı'na başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı. Referandumda kabul edilen maddelerden biri de HSYK yapısını değiştiriyor.