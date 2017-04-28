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TBMM'den HSYK üyeliği için duyuru

HSYK üyeleri Meclis tarafından seçilecek

28 Nisan 2017 13:33

Referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilk adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'ya seçilecek 7 üye için aday adaylarının 2 Mayıs'a kadar başvurabileceğini duyurdu.

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığı'na başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı. Referandumda kabul edilen maddelerden biri de HSYK yapısını değiştiriyor.

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