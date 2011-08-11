-TBMM'den "izlenme" açıklaması TBMM (A.A) - 11.08.2011 - TBMM Genel Sekreterliğinden, Mecliste bilgisayarlarda yer alan dosyaların veya bilgilerin yedeklenmesi ya da görüntülenmesinin söz konusu olmadığı belirtti. Genel Sekreterlikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, ''Meclis BBG evi gibi'', ''Meclis izleniyor'' gibi başlıklarla haberler yayımlandığı, ancak bunların ''gerçeği yansıtmadığı'' ifade edildi. TBMM'de aktif olarak 2500 civarında bilgisayar kullanıldığı, bilgisayarların işletim sistemi, ofis programı ve antivirüs yazılımlarının otomatik olarak güncelleştirildiği kaydedildi. Kişisel bilgisayarlarda yer alan dosya ya da bilgilerin yedeklenmesi veya görüntülenmesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Elektronik posta sistemi için exchange programı kullanılmakta olup içerik okuma işlemi kesinlikle söz konusu değildir. e-postaların içeriğine hiç kimse bakamaz. İçerik filtreleme sistemi sadece pornografi, oyun ve kumar içerikli siteler ile bunların bulunduğu dosya paylaşım sitelerine erişimi engellemektedir. e-postalara hiçbir şekilde müdahale söz konusu değildir. Milletvekillerinin istemleri halinde erişime kapalı siteler de erişime açılmaktadır. 5651 sayılı internet güvenliği ile ilgili yasa kapsamında, kullanıcıların sadece log kayıtları, yargı tarafından gerektiğinde istenmesi nedeniyle tutulmaktadır. TBMM'nin kullandığı aktif dizin ve e-posta sistemini Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere bir çok kurum kullanmaktadır.'' Eski CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, dün yaptığı açıklamada, Mecliste bilgisayarlarda yapılan tüm işlemlerin, merkezi kayıt sistemiyle takibe alındığını ve süresiz depolandığını öne sürmüştü.