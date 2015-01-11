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'TBMM'deki Yüce Divan oturumu Meclis TV'nin yayında olmadığı hafta sonuna çekilebilir'

Yüce Divan görüşmelerinde ibre hafta sonuna kayıyor

11 Ocak 2015 21:59

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanlığı'na sunulmasına rağmen muhalefete verilmeyen dört bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu raporunun bu hafta Genel Kurul'da görüşülebileceği belirtiliyor. İktidarın, basım işleminin tamamlanması halinde yarın da dağıtımı bitirerek raporu Genel Kurul'a indirebileceği söyleniyor. Bu takvim izlendiği takdirde, AKP hafta sonu yani 16 Ocak Cuma günü için çalışma kararı alacak. TBMM TV'nin yayında olmaması nedeniyle görüşmeler kamuoyu tarafından izlenmeyecek. Soruşturma Komisyonu, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ile Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'a gönderilmesine gerek görmemişti. Karar, 5 muhalefet milletvekiline karşı 9 AKP'li üyenin oyuyla alınmıştı.

 

Muhalefet Yüce Divan önergesi verebilecek

 

Komisyondan çıkan aklama kararına rağmen muhalefet, genel kurulda önerge vererek Yüce Divan’a sevk isteyebilecek. Genel Kurul’da Yüce Divan oylaması yapılacak. Yüce Divan’a sevk için 276 milletvekilinin bu yönde oy kullanması gerekecek. Bunun için en az 52 AKP'li vekilin hareket etmesi gerekiyor.

Yüce Divana sevk kararı alınırsa dosya, en geç 7 gün içinde Meclis Başkanlığı tarafından dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilecek

 

14 tape savcılığa gönderildi,
CD ve DVDler TBMM'de

 

Komisyon Başkanı AKP'li Hakkı Köylü, geçtiğimiz hafta bir çok yayın organına, CMK uyarınca tespit edilen 14 tapeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiklerini söyledi. Köylü, CD ve DVD'lerde başka konuşmalar oymasınedeniyle ayırma yapamadıklarını ve bnların Meclis'te kaldığını söylemişti.

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