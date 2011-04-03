-TBMM'DE YOĞUN HAFTA TBMM (A.A) - 03.04.2011 - Meclis, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri nedeniyle tatile girmeden önce yoğun bir hafta geçirecek. TBMM Genel Kurulunun bu hafta ele alacağı ilk düzenleme, Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren tasarı olacak. Hükümete, bazı konularda 6 ay süreyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı, 5 Nisan Salı günü Genel Kurulda ele alınacak. Tasarı, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek; mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerine, mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine imkan veriyor. Bu tasarının ardından sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını öngören yasa teklifi görüşülecek. Teklif, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları ve insanlar üzerindeki ilmi araştırmaların usul ve esaslarını düzenliyor. Üzerinde araştırma yapılacak gönüllü, iznini araştırmanın her aşamasında geri alabilecek. Klinik araştırmaları değerlendirmek amacıyla ''Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu'' oluşturulacak. Gümrük Müsteşarlığına 2 bin personel, Sağlık Bakanlığına ise 10 bin 600 doktor alınacak. Çalışmaların tamamlayan çevre, deprem, Muhsin Yazıcıoğlu, kayıp çocuklar, kanser, sporda şiddet araştırma komisyonlarının raporlarının da Meclis tatile girmeden görüşülmesi planlanıyor. Genel Kurul, bu hafta mesai yapacak. 5 Nisan Salı gününden itibaren gece de çalışacak olan Genel Kurulun, 8 Nisan Cuma günü de çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. -KOMİSYONLAR- TBMM ihtisas komisyonları, gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Adalet Komisyonu, yarın cinsel suçlara yönelik cezaları artıran ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini'' ele alacak. Teklifle, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkum olanlar, testosteron etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tutulabilecek. Bu kişiler, tedavi amaçlı programlara katılmakla, mağdurun oturduğu ve çalıştığı bölgenin dışında ikamet etmekle yükümlü kılınabilecek. Suçun birden fazla işlenmesi halinde, bu kişilerin, tedavi ve yükümlülüğe tabi tutulması zorunlu olacak. Teklif, cinsel suçlara verilen hapis cezalarını da artırıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 Nisan Salı günü, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın bazı kanunlarda değişiklik yapan teklifini görüşecek. Teklif, serbest bölgelerde teşvik ve muafiyetleri yeniden düzenliyor. Dışişleri Komisyonu da 5 Nisan Salı günü, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeren yasa tasarılarını ele alacak.