T24 - TBMM’de yeni yasama yılı bugün başlıyor. Genel seçimin ardından Meclis’i boykot kararı alan BDP’liler bugün yemin ederek resmen milletvekili olacak. Milletvekillerine hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Gül yeni anayasa çalışmaları ve terörle mücadelede önemli mesajlar verecek.







Meclis’in 15 Temmuz’da başlayan tatili bugün sona erecek ve yeni yasama yılı bugün başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 24. Dönem ikinci yasama yılının başlaması nedeniyle özel gündemle toplanacak.



Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genel Kurula hitap edecek. Daha önce yaptığı açıklamada “Bütün cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, çok hazırlık yaptığı yılda birkaç önemli konuşması olur. Benim de en hazırlıklı konuşmalarım Meclis’in açılışında yaptığım konuşmalardır” diyen Gül, bugün yapacağı konuşma için de haftalar önceden çalışmaya başladı. Gül’ün yeni anayasa çalışmaları, terörle mücadele, Türkiye ekonomisi ve ülkenin dış politikasıyla ilgili görüş ve değerlendirmelerini aktaracak.



Önceki gün BDP lideri Selahattin Demirtaş ile görüşen Cumhurbaşkanı Gül’ün konuşmasında artan terör olayları nedeniyle birlik beraberlik mesajı vermesi bekleniyor.



Bugün BDP milletvekilleri de yemin edecek. BDP’nin 5 milletvekili cezaevinde tutuklu olduğu için yemin edemeyecek. 25 BDP milletvekili ile birlikte, Emek, Bağımsızlık ve Özgürlük platformundan milletvekili seçilen KADEP Başkanı Şerafettin Elçi, EMEP Başkanı Levent Tüzel ve yasaklı oldukları için parti üyesi olamayan DTK eş başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk ile eski DEP milletvekili Leyla Zana da hala yemin etmemiş isimler arasında yer alıyor. 1991 seçimlerinin ardından SHP ile ittifak yapan DEP milletvekili olarak Kürtçe yemin etmesi nedeniyle kriz yaratan Leyla Zana’nın da, diğer BDP’lilerle birlikte bugün and içmesi bekleniyor, ancak yemin töreninde bu tür bir kriz çıkmasının beklenmediği konuşuluyor.

Gül’ü dinleyecekler



Yeminlerin Gül’ün konuşmasının ardından yapılması planlanıyor ancak BDP’li milletvekillerinin yemin etmemiş olsalar da Gül’ün konuşmasını dinlemek için TBMM Genel Kurulu’na katılmaları bekleniyor.



Gül’ün konuşmasının ardından Genel Kurulu yöneten Çiçek’in yemin etmeyen milletvekillerini kürsüye davet etmesinin ardından il sıralamasına göre sırayla yemin edilecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 1 Ekim resepsiyonu ise son günlerde terör olaylarındaki şehitler nedeniyle gerçekleştirilmeyecek. Resepsiyon programının yapılmayacağı haftalar öncesinden belli olmuştu.

Localar değişmedi



Yabancı misyonun yanısıra yüksek yargı organlarının başkanlarının da locadan izlemesi beklenen Genel Kurul’a Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da izlemesi bekleniyor. Ancak komutanların gelip gelmeyecekleri konusunda TBMM Başkanlığı’na dün herhangi bir bildirimde bulunmadığı belirtildi.



Cumhurbaşkanı, komutanlar ve diğer izleyicilerin için Genel Kurul’u izlemek için tahsis edilen localarda değişiklik yapılması gündeme gelmiş, Meclis Başkanlığı bu konuda dünya parlamentolarındaki uygulamaları araştırmıştı. Ancak localarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Milletvekillerine tablet bilgisayar dağıtılacak



Meclis, yeni yasama yılına ilişkin hazırlıklarını da tamamladı. Temizlik, bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılan Meclis’in yeni yasama yılındaki değişiklikleri şöyle:



-Meclis basın koridorunda bulunan basın toplantı salonu yenilendi.



-Erkek milletvekillerinin berber salonu yenilenirken, kadın milletvekilleri için ana binada yeni bir kuaför salonu hizmete girdi.



-Milletvekillerini daha geniş odalara kavuşturacak olan yeni halkla ilişkiler binasının yapımı sürerken, milletvekillerinin halen kullandıkları odaların tefrişatı yenilendi.



-Meclis’te Ak Parti’nin grup toplantı salonu olarak kullandığı Eski Senato Salonu da yenilendi.



-Meclis’in tüm giriş kapıları ve içerdeki polis noktalarındaki metal dedektör ve x-ray cihazları yenilendi. Daha hassas x-ray cihazlarına ek olarak daha hassas dedektörlerle güvenlik eşiği yükseltildi.



-Milletvekilleri için “Yasama El Kitabı” hazırlandı. Kitapta, milletvekillerine yasama süreci, tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor.



-Yeni yasama yılında milletvekillerine birer “tablet” verilecek böylece ellerinin altında sürekli internet bağlantısı olacağı gibi elektronik dosya ve kitap uygulamalarıyla çalışmaları daha pratik hale gelecek.



-Bugüne kadar bir sekreter ve danışman ile çalışan milletvekilleri, yeni yasama yılından itibaren üçüncü personelle çalışma imkanına kavuşacak.



-Milletvekillerinin danışmanları ve Meclis personeli TBMM ana binasındaki üyeler lokantasında yemek yiyemeyecek.



-Meclis TV, yeni dönemde salı, çarşamba ve perşembe günleri 14.00-19.00 saatleri arasında yayın yapacak. Muhalefetin bu duruma tepkisi sonuç vermedi.



