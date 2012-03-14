TBMM'de 'terbiyesiz' kavgası

T24 - CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ile AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner arasında “terbiyesiz” sözü nedeniyle gerilim yaşandı.

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, 11 Mart 2012 tarihinin, parlamenter demokratik yaşam açısından "kara bir tarih" olduğunu savundu.

Altay, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifinin, Başbakan'ın talimatıyla pazar günü bitirilemediğini, teklifin 6. maddesinden sonra oylanan bütün maddelerinin, yok hükmünde olduğunu ileri sürdü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü konuşmasında "anladığınız dil" dediğini ifade eden Altay, "Anayasa ve TBMM İçtüzüğü bizim anladığımız, kullandığımız tek dildir" dedi.

Altay, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten, kamuoyunun karşısına çıkıp, yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduğunu dile getirmesini beklediğini belirterek, AK Parti'nin de muhalefetten ve milletten özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Altay'ın, "İnternette arama ver, Erdoğan, tevhidi tedrisat, Harf Devrimi yaz ne çıkıyor" sözlerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "Ne yazıyor, söylesene" diye tepki gösterdi. Altay da "Asabımı bozma, terbiyesizlik yapma" karşılığını verdi.

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu ve Metiner, Altay'dan bu sözünü geri almasını istedi. Ancak Altay'ın sözünü geri almaması ve kürsüden ayrılırken, "İki mislini iade ediyorum" demesi üzerine tartışma büyüdü.

CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün iktidar sıralarına yürümek istemesine, araya giren milletvekilleri engelledi.

Tartışmanın uzaması üzerine Mumcu, birleşime ara verdi.

'Futbolda bile oyuncu yere düşünce...'

Aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, Altay'ın bir milletvekiline yönelik ağza alınmayacak sözlerini, kendisine iade ettiğini belirtti.

Aydın, "(Anladığımız dil İçtüzük) diyorsunuz, açıp bakın, İçtüzüğün neresinde kürsü işgali var, komisyon başkanlık divanına bir takım cisimler fırlatılır diyor? Eğer siz anamuhalefet olarak 'Meclisi çalıştırmayız' diyorsanız, biz sonuna kadar çalıştıracağız. Teklif, önümüzdeki günlerde de inşallah Genel Kurula gelecek, yasalaştıracağız" diye konuştu.

Bunun üzerine Altay da "İçtüzüğün neresinde üyelerin önergelerinin bile işleme alınmadan, söz hakkı tanınmadan, karambole getirip oylama var. Futbolda bile oyuncu düşünce, hakem oyunu durdurmazsa seyirciler hakemi ıslıklıyor. İçtüzüğün neresinde milletvekili yerde yatarken, teklifin oylaması var" diye karşılık verdi.

Metiner'in kürsüye doğru gelerek söz talebinde bulunması üzerine Mumcu, Metiner'i, parmağını sallayarak konuşmaması için uyardı.

Sataşma gerekçesiyle yaptığı konuşmada Metiner, "Terbiyesize bile terbiyesiz demeyecek kadar terbiyeli insanlarız. Kem söz sahibine aittir. Yavuz hırsız misali her türlü hakareti yapacaksınız, cevap verdiğimizde yeri göğü ayağa kaldıracaksınız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Metiner'e, "Ya yazdığınız kitaplardaki gibi olun ya da o kitapları yazmayın" diye seslendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ise "Altay, Metiner'e 'terbiyesiz' dedi, cevap vermek en doğal hakkı değil mi?" diye sordu.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.