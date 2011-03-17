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Politika

TBMM'DE TAHKİM KURULU KARARLARI GÖRÜŞÜLÜYOR TBMM (A.A)

17 Mart 2011 22:44

-TBMM'DE TAHKİM KURULU KARARLARI GÖRÜŞÜLÜYOR TBMM (A.A) - 17.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunu kapatan Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur görüşmelerine başlandı. Teklif, Anayasanın, ''Sporun geliştirilmesi''ni düzenleyen 59. maddesine, ''Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz'' fıkrasının eklenmesini öngörüyor. İlk turun gizli oylamasında, teklifin maddelerine geçilmesi 343, ilk maddesi 344, ikinci maddesi ise 349 oyla kabul edilmişti.

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