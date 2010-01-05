TBMM'de Sinan Çetin şoku

T24 -'Ölen çocukların üzerinde Türkiye nüfus kağıdı var'

TBMM’nin açılışının 90. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Meclis’te açılan sergiye, sunuculuk yapması için çağrılan yönetmen Sinan Çetin'in sözleri damgasını vurdu.

Demokratik açılım konusunda, "Orada ölen çocuklarımızın hepsinin üstünden Türkiye Cumhuriyeti hüviyet belgesi var" diyen Çetin'e, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kasteden kim olursa olsun, cebinde hangi nüfus kağıdını taşıyor olursa olsun, devletin güvenlik güçleri mücadele eder, etmelidir. Ama, özelikle iç barış da çok önemlidir. Bunu temin etmek için başta hükümete, herkese büyük görevler düşmektedir" diye yanıt verdi.

TBMM bugüne kadar görev yapan dokuz bin milletvekilini temsil eden dokuz bin kırmızı-beyaz plastik top Şeref Holü'nün tavanına asıldı. "90. Yılda 90 Belge" isimli serginin açılışı, Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.



Başbakan az uyuyor





Çetin'in, Erdoğan ve milletvekillerine, "Sizin mutluluğunuz, toplumun mutluluğu demek. Çünkü siz milletin vekillerisiniz, kendinize iyi bakın. Hafif tedirgin, biraz yorgun görüyorum. Gerçekten kendinize enerji verin. Özellikle Başbakanımız biraz az uyuyormuş. Kendine iyi bakmayan, kendini mutlu etmeyen, benim bildiğim kimseyi mutlu edemez" demesi şaşkınlık yarattı.



Kendi çocuklarımızı öldürüyoruz





Christmas nedeniyle gittiği Almanya'da, "Berlin in Berlin" filminde oynanan Armin Block'un açılım sürecine ilişkin, "Sizin oradaki savaş bitti mi" diye sorduğunu anlatan Çetin, şunları söyledi: "'Hangi savaş' dedim, 'Hani sınırda birbirinizle savaşıyorsunuz' dedi. 'Biz başka bir ülkeyle savaşmıyoruz, o bombaları kendi ülkemizin içerisine atıyoruz' dedim. 'İnanmıyorum' dedi. Üstelik orada ölen çocuklarımızın hepsinin üstünden Türkiye Cumhuriyeti hüviyet belgesi var. Yani, biz kendi çocuklarımızı da bir yandan öldürüyoruz. Armin buna hiç inanmadı, ben hâlâ ona anlatabilmiş değilim. Türkiye, kendi içindeki problemi çözemeyen bir ülke. Umarım bu tuhaflık bu sene en kısa zamanda çözülür. Siz içeri girip, ellerinizi kaldırarak çözebilirsiniz. Çünkü, sizden daha üstün bir güç yok."





Sinan Çetin'e yanıt





TBMM Başkanı Şahin, kendisinden önce söz alan Yönetmen Sinan Çetin’in açıklamalarına da yanıt verdi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast eden kim olursa olsun, cebinde hangi nüfus kağıdını taşıyor olursa olsun, ülkenin birliğini bütünlüğünü ve devletin güvenlik güçlerini hedef alan herkesle bu ülkenin devleti, güvenlik güçleri mücadele eder, etmek zorundadır. Türkiye, huzurun, sükunun içinde, bulunduğu bir ortamda kalkınmasını daha ileri hedeflere götürebilir. Özellikle iç barış, her şeyden çok daha önemlidir. Bunu sağlamak için başta Hükümete, devlet erkini temsil eden tüm kurumlarımıza, TBMM’ye görevler düşmektedir. Bu görevler şu ana kadar layıkıyla yerine getirilmeye çalışılmıştır, bundan sonra da getirilecektir."









