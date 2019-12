-TBMM'DE PROFESYONEL ORDU TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 14.07.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bünyesinde özel birlikler oluşturularak profesyonel kişiler, gönüllü birlikler tarafından terörle mücadelenin belli boyutlarının sürdürülmesinin daha faydalı olacağının aşikardır'' dedi. Bozdağ, TBMM'de, gazetecilerin ''profesyonel askerlik çalışmasıyla'' ilgili soruları üzerine, terörle ilgili ekonomik, siyasi, sosyal, diğer boyutlarıyla ilgili tedbirlerin yanında bir yandan da güvenlik boyutuyla ilgili tedbirleri alma zaruretinin her zaman olduğunu ifade etti. Bekir Bozdağ, ''Bir veya iki aylık acemi eğitiminden sonra askerlerin terörle mücadeleye gönderilmesinin doğru olmadığını, bu işin profesyonel gönüllü birlikler tarafından yapılması gerekliliğini dile getirmeyen hemen hemen kimse yok. Herkes ve her kesim bu noktada Türkiye'nin böyle bir adım atması gerektiğini ifade etmiştir'' diye konuştu. TSK'nın bünyesinde özel birlikler oluşturularak profesyonel kişiler, gönüllü birlikler tarafından terörle mücadelenin belli boyutlarının sürdürülmesinin daha faydalı olacağının aşikar olduğunu anlatan Bozdağ, ''Bunu birtakım siyasi partilerin 'ayrı bir ordu kuruluyor' şeklinde lanse etme gayreti var. Bu tamamen iftiradır, yanlış bir şeydir, olayı çarpıtmaktır. Bu konu toplumun her kesimi tarafından dillendirilen bir konudur'' dedi. -''MEHMET ŞANDIR''- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da ''profesyonel orduyla'' ilgili sorular üzerine, ''Profesyonel ordu talebi AB'nin talebidir'' dedi. Şandır, ''Türkiye'de 2 bin 500 yıllık TSK bulunmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimizin 25 yıllık deneyimi vardır. Bölücü terörle mücadelede yapılması gerekenleri, hükümet olarak yapılması gerekenleri, alınması gereken tedbirleri ve ortaya konulması gereken siyasi dik duruş ortaya konulamadığı için bugün Başbakan bir talihsizlik içerisinde böyle bir teklif ortaya koyuyor. Ama bunun ciddi, samimi ve dürüstçe olmadığını düşünüyoruz'' diye konuştu. MHP olarak etnik bölücü terörle mücadelede yapılması gereken ne varsa yapılmasını ve saldırın durdurulmasını talep ettiklerini dile getiren Şandır, Cumhurbaşkanına sundukları önerilerin değerlendirilmesini, dikkate alınmasını ve Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla bölücü teröre karşı gerekeni yapmasını istediklerini kaydetti. Şandır, ''Bunları yerine getirmeden, Türkiye AB'nin talepleri doğrultusunda, TSK'nın dışında profesyonel bir ordu oluşturma gayretleri doğru değildir; samimi değildir, ciddi de değildir. MHP olarak Türkiye'nin etnik bölücü terörle kendi kaynaklarıyla ve TSK'nın desteğiyle bu terörden kurtulması gerektiğini düşünüyoruz'' diye konuştu. -ÖZEL BİRLİK OLABİLİR- CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de aynı yöndeki soruya şu yanıtı verdi: ''Önerinin detaylarını henüz görebilmiş değiliz. Başbakan bir açıklama yaptı ama bu 'özel ordu' mudur, 'özel birlik' midir, net değil. Özel ordu dediğiniz zaman TSK'nın yapılanması dışında, onun emir ve komuta hiyerarşisi dışında bir başka oluşumdan bahsediyorsunuz demektir. İlke olarak doğru bulmuyorum. Özel birlik olabilir. Terör konusunda eğitilmiş bölgeyi iyi bilen, işin psikolojik ve sosyolojik yanlarını da tartabilen ve bu yönde silahlı mücadeleyi yürüten uzman birlikler tabii olabilir... Ama bu uzman birlikler TSK yapılanması içinde olmalıdır. Aksi takdirde terörle mücadelede güçlü bir oluşum yaratalım derken daha zayıf bir oluşum yaratmış oluruz. Ayrı bir yapılanmayı doğru bulmam. TSK'nın emir ve komuta hiyerarşisi içinde özel birliklerin olabileceğini düşünüyorum. Terörle mücadele terör örgütüyle silahlı mücadelenin yanı sıra sadece silahla çözülebilecek bir mesele de değildir. 1983 yılından beri Türkiye sınır ötesi harekatlar yapmıştır; zaman zaman başarılı olunmuştur. Terör örgütünün sindirildiği, yok edildiğinin zannedildiği dönemler olmuştur ama bu örgüt halen vardır. Bu örgütün dış desteklerini, bağlantılarını da unutmayalım. Kuzey Irak'taki federe oluşumdan güç alan bir terör örgütü Türkiye'nin dış politika alanında bu desteği yok etmediği sürece Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilir. Biz istediğimiz kadar bu birlikleri kuralım önemli olan Kuzey Irak'taki desteği de yok etmektir.''