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Politika

TBMM'DE ''POSTAL'' TARTIŞMASI TBMM (A.A) 

15 Temmuz 2010 10:13

-TBMM'DE ''POSTAL'' TARTIŞMASI  TBMM (A.A) - 15.07.2010 - TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'li milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri arasında ''postal'' tartışması çıktı. Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulmasına ilişkin Rusya ile işbirliği yapan anlaşmayı onaylayan tasarının TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, partilerine yönelik ''postal destekleyicileri'' şeklinde ithamda bulunulduğunu söyledi.  AK Parti sıralarına dönerek konuşan İnce, ''12 Eylül denilince BDP'lilere sorsanız Diyarbakır Cezaevini, MHP'liler sorsanız Mamak Cezaevini, CHP'lilere sorsanız Metris Cezaevini hatırlar. 12 Eylül'den siz nemalandınız, sizin önünüzü açtı. 12 Eylül Paşasını Çankaya Köşkü'nde baş köşede kim ağırladı? E-muhtıra yapanlarla sırdaş oldunuz, onlara trilyon liralık araçlar aldınız. Sizi gidi postalcılar sizi'' dedi. İnce'ye cevap vermek üzere söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da ''27 Mayıs 1960 darbesini alkışlayanlar kimlerdi? Bu darbeyi yapanlar aleyhinde konuşanlara hapis cezası verilmesini öngören düzenlemeyi kimler imzaladı? 27 Mayıs'ı bu ülkede yıllarca bayram olarak kimler kutladı?'' diye sordu. Bozdağ, herkese cevabını veren, haddini bilmesi gerektiğini söyleyen ilk iktidar partisinin, AK Parti olduğunu söyledi. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, tasarı kabul edilerek yasalaştı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, bugün saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.  

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