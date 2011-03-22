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Politika

TBMM'DE LİBYA TOPLANTISI TBMM (A.A)

22 Mart 2011 15:23

-TBMM'DE LİBYA TOPLANTISI TBMM (A.A) - 22.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'da yaşanan olaylara ilişkin TBMM'yi bilgilendirme toplantısını bu hafta yapmaya çalışacaklarını söyledi.  Davutoğlu, AK Parti grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Libya'daki gelişmeler konusunda siyasi partilerden randevu ayarlama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Davutoğlu, ''Geçen seferki usulü takip edeceğiz. Meclis'te temsilcisi bulunan ve yüzde 1'in üzerinde oy almış partileri ziyaret edeceğiz'' dedi.  Bakan Davutoğlu, TBMM'nin bilgilendirilmesine ilişkin bir soru üzerine, ''TBMM Genel Kurulu'nun bilgilendirilmesini bu hafta içinde ayarlayacağız. Bilgilendirme toplantısı muhtemelen kapalı oturumda yapılabilir. Bu hafta içinde yapmaya çalışacağız'' diye konuştu. 

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