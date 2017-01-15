TBMM'de 'Kürdistan' tartışması

TBMM’de anayasa görüşmeleri sırasında HDP'li milletvekillerin kullandığı “Kürdistan” kelimesine AKP ve MHP’den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçmiş ‘Kürdistan’ açıklamaları tartışma konusu oldu.

DİHABER'de yer alan habere göre, HDP’nin basın özgürlüğüne ilişkin verdikleri önergeye dair konuşan, HDP milletvekili Sibel Yiğitalp, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde ve bölgede yaşananları yazan gazetecilerin hedef haline getirildiği söyledi. Yiğitalp, yaşananları, “Kürdistan’da bir Kürt sorunu var. Bunun yolu siyasi çözümdür. Bunun için anayasa yapılacağına AKP kendini kurtarmanın derdinde” diye konuştu.

“Kürdistan diye bir yer yok”

AKP adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, sataşma olduğu gerekçesiyle aldığı sözde, Yiğitalp’in konuşmasında geçen “sivil katliam” söylemlerini asla kabul etmediklerini söyledi. HDP’lilerin “Kürdistan” söylemlerine de, “Sürekli olmayan yerlerle ilgili açıklama yapılıyor. Kürdistan da şöyle oldu böyle oldu. Kürdistan neresi, Kürdistan diye bir yer var mı, neresi?” diye sordu.

Sataşmadan sonra söz olan HDP Milletvekili Yiğitalp, “Bu ülkede siyasetin yolunu kaparsanız, dağın yolunu açan sizsiniz. İnsanlar kendilerini rahat ifade etmezse, başka yol bırakmazsınız. Asla tasvip ettiğimiz bir yol değildir” diye belirtti. Yiğitalp, 9 Mart’ta Sur’daki operasyonların sona ermesine rağmen halen yasağın sürdüğünü belirterek, “Niye yasağı bitirmiyorsunuz” şeklinde sordu.

“Adını bile anmak istemediğim…”

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da,“Kürdistan”a ilişkin açıklamalara, “Adını bile anmak istemediğim, sanki ülkemizin içinde başka yerler varmış gibi” cümlelerini kullandı. “Türkiye’de farklı bölgelerin olduğunu akademik, ilmi ve siyasi olarak reddediyoruz, kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Erdoğan hatırlatması

HDP Milletvekili Ahmet Yıldırım, konuya ilişkin söz alarak şunları söyledi:

“Sağlık Bakanı'na söylüyorum, hatiplerimizin her söylediğine laf yetiştirmek bulunduğunuz makama yakışmıyor. Daha önce söylemiştim, şimdi bir kez daha söylüyorum. İlmi olarak coğrafi olarak yer isimlerine bende çalıştım. Cumhurbaşkanı'nın bir kaç yıl öncesinde Kürdistan ismini kullanmasından bahsetmiyorum. Neden kullanılmasını gerektiğini, 15 dakika boyunca Atatürk’e arşivlere atıfta da bulunarak açıkladım. Yer isimleri resmi olarak olmayabilir ama realite var. Trakya denilen yer resmiyette yoktur ama realitede vardır. Kürdistan adını kullanmamız, bölücülük yapmak gerçekliğine yönelik değil.”

AKP’li Naci Bostancı ise, Erdoğan’ın Kürdistan kelimesini kullanmadığını savunarak söz istedi. Bostancı, PKK ile mücadelenin “barışa katkı” amacıyla olduğunu ileri sürdü. Kürdistan kelimesinin geçmişte kullanıldığını ancak ulus devletin vatandaşları ortak payda da buluşturmaya yönelik olduğunu ileri süren Bostancı, “Kürdistan dediğinizde Kürtlere Türklere haksızlık edersiniz, barışı isteyenlere barışçıl dil yakışır” dedi.

Tartışmalar üzerine Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, Erdoğan’ın Kürdistan’a ilişkin sözlerini okuyarak, “Sayın cumhurbaşkanı geçmişteki arşivlere atıfta bulanarak” bu sözleri kullandığını ve “Kürdistan kelimesini kabul etmediğini” savundu.