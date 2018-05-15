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TBMM'de Kudüs oturumu

"ABD, aldığı bu kararla ve attığı bu adımla bölgede bugüne kadar zar zor da olsa işlerilen barış sürecini tamamen imha etmiştir"

15 Mayıs 2018 18:12

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM), ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının ardından bölgede yaşanan katliamları görüşmek amacıyla olağanüstü bir şekilde toplandı. ABD'nin aldığı Kudüs kararının eleştirildiği oturumda konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD, aldığı bu kararla ve attığı bu adımla bölgede bugüne kadar zar zor da olsa işlerilen barış sürecini tamamen imha etmiştir" dedi. Bozdağ, "ABD, İsrail askerlerinin dün gerçekleştirdiği katliamın birinci derece failidir" ifadesini kullandı.

Bozdağ, öte yandan, "Mazlumların kanı sadece terörist İsrail'in elindedir, katliamlardan ABD'de birinci derecede sorumludur. ABD'nin elinde masum Filisitinli kanı vardır" sözlerini sarf etti.

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Kudüs'te konuyla ilgili olarak gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. Gazze'deki protestolarda, İsrail ateşi sonucu hayatını kaybeden Filistinli  sayısı 60'a yükseldi. Protestolarda 2 bin 700'den fazla Filistinli de yaralandı.

TIKLAYIN - ABD'nin Büyükelçiliği açıldı, Gazze'de 'Kudüs' katliamı; 60 ölü!

 

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