TBMM'de Kas Derneği'nin sitesi 'pornografi' gerekçesiyle engellendi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin internet sayfasının “pornografi” gerekçesiyle ve Aydınlık gazetesinin internet sitesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde (TBMM) erişime engellendiği ortaya çıktı. TBMM’den dernek sayfasına girmek isteyenler erişim yasağı uyarısı ile karşılaşıyor.

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, “Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin internet sayfası olan ‘www.kasder.org.tr’ adresine pornografi uyarısı düşülerek engellenmesinin gerekçesi nedir? Bir yanlışlık mı, bir kasıt mı söz konusudur” diye sordu.

Türkiye’de bir avuç gönüllü ile 100 bin kas hastasını yaşatmak isteyen Kas Derneği’ne TBMM’den ulaşılamamasını CHP Antalya Milletvekili gündeme taşıdı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e soru önergesi veren Acar “TBMM’den bazı internet sitelerine gerişim konusunda sınırlama uygulandığı bilinmektedir. Ancak sınırlamalar, zaman zaman milletvekillerinin çalışmalarını güçleştirmektedir. Ayrıca bazı sitelerin neden yasaklı olduğu konusunda da tartışmalar yaşanmaktadır” dedi.

Kas Derneği’ne pornografik uyarısıyla erişim engellemesi

Acar, Çiçek’e “Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin internet sayfası olan “www.kasder.org.tr” adresine pornografi uyarısı düşülerek engellenmesinin gerekçesi nedir? Bir yanlışlık mı, bir kasıt mı söz konusudur? TBMM Başkanlığı’nın erişimi engellediği sitelerin bir listesi var mıdır? Bu liste nasıl oluşturulmuştur? TBMM’nin pornografi dışında engel koyduğu siteler hangileridir?” diye sordu.

‘Aydınlık gazetesi de mi sakıncalı?’

Aydınlık gazetesinin internet sitesine de TBMM içerisinden erişimin sağlanamadığını belirten Acar, Çiçek’e “Aydınlık Gazetesi sakıncalı mı? TBMM Başkanlığı’nın intranet sayfasının basın bölümünde günlük 37 günlük gazeteye erişim olanağı sağlanırken, listede olmasına karşın Aydınlık Gazetesi’ne neden ulaşılamamaktadır? Geçen yıl sağlanan bağlantı, bu yıl neden yoktur? Aydınlık Gazetesi’nin TBMM’de okuması sakıncalı mı görülmektedir? Aydınlık Gazetesi’ne erişim olanağı sağlanacak mıdır?” sorularını yöneltti.