TBMM'de 'iç tüzük maratonu' başlıyor: Türban gündeme gelecek mi?

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Başkanı Çiçek, daha önce sadece 22 maddede uzlaşamayan iç tüzük komisyonunun dağıldığını açıklamıştı. Ancak, CHP, MHP ve BDP, çalışmaların heba olmasına karşı çıkmıştı. AKP, 'kılık-kıyafet' maddesinin gerekçesine 'pantalon' yazılmasına itiraz edince mevcut madde aynen kabul edildi. Böylelikle, 'türban' düzenlemesi beklenmiyor.

Çiçek, 23 Ekim çarşamba günüAKP, CHP, MHP ve BDP'nin grup başkanvekilleriyle 'iç tüzük' konusunu kahvaltıda görüşecek. TBMM'nin anayasası olarak bilinen 'iç tüzük' te yol haritası belirlenmeye çalışılacak. TBMM'de, daha önce dört siyasi partinin temsilcisinden oluşan iç tüzük komisyonu kurulmuştu. Komisyon, 22 madde üzerinde uzlaşamayınca TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyonun dağıldığını bildirmişti. Ancak, CHP, MHP ve BDP, itirazlarından geri atmadı.

Altay: Türban gündemi yok

İç tüzük'ten sorumlu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, T24'e, Çiçek'in davetiyle “bu yönde bir komisyonun kurulup ve nasıl bir yol izleneceğine ilişkin yol haritasının belirleneceğini" söyledi. "Bu bir türban zirvesi değil. Öyle algılanması isteniyor" diyen Altay, "Gündemde türban yok" dedi. Altay, "Herkes kafasına göre giyinecekse Meclis olmaktan çıkar" diyor.

Oyan: Masayı dağıtma taktiği

Daha önceki İç tüzük komisyonunda görev yapan CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, T24'e, "Bu, AKP'nin masayı dağıtma taktiği" dedi. Bir önceki komisyona dikkat çeken Oyan, "AKP kanadı masayı o zaman devirmek istedi. Meclis başkanını da yanlarına aldılar. Ancak, işler bekledikleri gibi gitmedi. CHP, MHP ve BDP, masanın dağılmasına karşı çıktı. 22 maddenin tekrar için ortam ısrarcı olduÇiçek, yeni bir yazı göndermek kaldı" dedi.