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TBMM’de iç tüzük gerginliği erken başladı; muhalefet haklarından taviz vermeyecek

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Türkiye’nin yüzde 50’sinden oy almış bir parti yüzde 25 söz hakkını kullanıyor” dedi

13 Temmuz 2016 19:36

Hülya Karabağlı

AKP’nin son dakika hamlesinin ardından yarın dört siyasi partinin gurup başkanvekillerinin masaya oturacakları iç tüzük değişikliği için gerginlik erkenden başladı. AKP, hükümet tasarılarının, sözleşmelerinin ve benzeri tüm önerilerin hızlıca TBMM’den geçirilmesi için muhalefetin içi tüzükten kaynaklanan  yetkilerini önemli ölçüde tırpanlamaya hazırlanıyor. Muhalefet ise grup önerileri ve konuşma süreleri gibi haklarından taviz vermeyecek.  

Meclis’te iç tüzük gerginliği TV’lere ve düzenlenen basın toplantılarına çıkan sözcülerin konuşmalarına yansıdı. Genel Kurul’un dünkü oturumunda tam 8.5 saatten sonra  gece 23.30’da yasa  görüşmelerine geçildiğini söyledi. TBMM’nin 8.5 saatlik diliminin boşa geçtiğini anlatan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Türkiye’nin yüzde 50’sinden oy almış bir parti yüzde 25 söz hakkını kullanıyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, tek adam rejimlerinde iktidarların değişiklik önerisiyle geldiklerini yarın oturacakları masada sonuna kadar haklar konusunda mücadele edeceklerini söyledi. İç tüzük değişikliğinde uzlaşma olmadan TBMM’den geçirilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

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