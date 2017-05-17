TBMM'de HSK'ya üyelik seçiminin ilk turunda 367 bulunamadı

TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üyelik seçimi başladı. İlk tur seçiminde hiçbir aday 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliği seçimleri yapılıyor. İlk turda hiçbir aday 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı. ilk turda 348 milletvekili oy kullandı. Oy tasnifi şu şekilde oluştu:

'Yargıtay üye kontenjanından

Mustafa Çavuş 5 oy,

Yaşar Şimşek 334 oy,

Yusuf Kuzu 6,

Mehmet Ademoğlu 324 oy,

Mehmet Osmanoğlu 7 oy,

Mustafa Kurtaran 15 oy;

Alp Arslan 340,

Mahmut Kaya 3 oy,

Ziya Dinler 4 oy;

Danıştay üye kontenjanından

Cafer Ergen 339 oy,

Cevdet Erkan bir oy, Emin Sınmaz 4 oy,

Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk dallarından

Abdüllkerim Yıldırım 11 oy,

Ali Cengiz Köseoğlu 331 oy,

İlhan Üzülmez 4 oy,

Avukat kontenjanından

Songül Yazar 318 oy,

Şerife Taşbaşı 2 oy,

Ülkü Soylu 23 oy;

Avukat ve yükseköğretim kurumları hukuk dallarından

Ali Aydın Akpınar 6 oy,

Hamit Kocabey 335 oy

Ömer Faruk Aksoy 3 oy.

Genel Kurulda gizli yapılacak HSK seçiminde, birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu (367) aranacak. Seçimin sonuçlandırılmaması halinde ikinci oylama yapılacak ve bu turda, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuna (330) bakılacak.

Bu turda da sonuç alınamaması halinde, üçüncü oylamada yine üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (330) aranacak. HSK üyelerinin üçüncü oylamada da belirlenememesi durumunda, bu turda en çok oyu alan 2 aday arasından ad çekme usulüyle üye belirleme işlemi tamamlanacak.

Toplam 13 üyeden oluşacak ve 2 daire halinde çalışacak HSK üyelikleri için, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, üyelik için TBMM Başkanlığına başvuran 83 aday adayı arasından 21 aday belirlenmişti.

HDP, HSK üye seçimlerini protesto etti

HDP, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen HSK üyelik seçimlerini protesto etti ve oylamaya katılmama kararı aldı. Oylama başlamadan önce Genel Kurul’dan ayrılan HDP grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, şöyle konuştu:

Bugün, 16 Nisan referandumunun ilk ayı tamamlandı; 16 Mayıs'tayız. Biz, hem referanduma götüren sürecin hem de sonuçlarının meşru olmadığını düşünüyoruz. Bunun şu anda karşılık bulacak iki uygulaması olacak: Bir tanesi HSK üyelerinin seçimi, diğeri de partili Cumhurbaşkanlığı. Meşru olmayan bu sonuçları tanımadığımızı ifade ediyoruz. Hâlâ insanların hem hukuki olarak hem de demokratik haklarını kullanarak "hayır" oylarının peşinde olduğunu düşünüyoruz ve aynı şekilde biz de böyleyiz.

Burada seçilecek üyelerle ilgili de çok sayıda şaibe ortaya çıkmıştır. Zaten siyasal olan yargının daha da siyasallaşmasından başka bir şeye hizmet etmeyecek olan bu oylamayı da meşru bulmadığımızı ve oylamaya katılmayacağımızı ifade etmek istiyoruz.