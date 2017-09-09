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Politika

TBMM'de güvenlik tedbirleri artırılıyor; yüz tanıma sistemi devreye giriyor

TBMM’ye 813 kişi hakkında giriş yasağı olduğu belirtiliyor

09 Eylül 2017 23:20

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanlık Divanı yeni yasama yılı öncesinde İsmail Kahraman başkanlığında 12 Eylül Salı günü yapacağı toplantıda güvenlik önlemlerinin bir üst düzeye çıkarılması konularını görüşecek.

Başkanlık Divanı'na sunularak karara bağlanması beklenen güvenlik tedbirlerinin başında havadan saldırılara karşı ‘dronesavar’ sistemi yer alıyor. Söz konusu sistemle TBMM'nin üzerinde izinsiz uçuşlara karşı gönderilecek sinyal bozucularla ya rotası değiştirilecek ya da kontrol altına alınarak etkisiz hale getirilecek. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem için TBMM içinde komuta merkezi kurulduğu  öğrenildi.

Yüz tanıma sistemine hazırlık 

Alınan bilgiye göre, tamamen milli ve yerli olan yazılım sisteminde hazırlanan yüz tanıma sisteminin de bir süre sonra devreye gireceği ifade edildi. Böylelikle Meclis'e  gelen ziyaretçiler otomatik olarak yüz okuma sistemine girecek. Sistem yüz okuması yapılan kişilerin Meclis kampüsünde hangi noktaya giderse gitsin, 360 derece dönen ‘hareketli kameralarla’ takibi yapılacak.  Ayrıca, kampüs içinde kameraların görmediği bir metrekarelik alan bile kalmayacak. Bu amaçla TBMM kampusunda 360 derece dönen kameralar  kullanılacak.

813 kişi yasaklı listesinde

TBMM’de şu anda 813 kişi hakkında yasağı olduğu belirtildi. Bu nedenle listelerin yeniden tanzim edilecek. GBT taraması yapılacak ve suç işlememiş olanların yasaklarının kaldırılmasına ilişkin konularda netleşme bekleniyor.

FETÖ önlemi

TBMM'ye giriş yasağı kapsamında MİT ve emniyetten gelen eylem yapabilecek kişilerin isim ve resimleri kapılardaki denetim sisteminde öncelikli olacak. FETÖ ile bir şekilde ilişiği tespit dilen isimlerin eylem yapma ihtimali dikkate alınarak Meclis'e girişleri önlenecek. Salı  günleri gerçekleştirilecek grup toplantılarına, grup yönetiminin verdiği liste dışında kimse alınmayacak. Bu listedeki kişilere de sadece grup toplantı salonuna girmelerine izin verecek grup kartları verilecek.

Bisiklet parkı  

Araçlar dışında Meclis'e bisikletleriyle gelenlere yönelik olarak ‘bisiklet parkı’ oluşturulacak. Görme engelliler de rehber köpekleriyle Meclis'e giriş yapabilecek

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