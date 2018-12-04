TBMM'de grup toplantısı günü; liderlerin gündeminde neler vardı?

T24 Haber Merkezi

TBMM'de bugün (4 Aralık 2018) CHP, MHP, HDP ve İyi Parti haftalık grup toplantılarını gerçekleştirdi. 4 parti liderinin de konuşmalarının odağında yaklaşan yerel seçim ve ekonomik gelişmeler vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi'ndeki temasları da grup toplantılarında konuşuldu.

Akşener, 5 ilin adayını açıkladı

Gruplarda ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuştu. 31 Mart 2018'de yapılacak yerel seçimde yarışacak 5 belediye başkan adayını açıklayan Akşener, MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a İyi Parti rozetini taktı. Akşener gündeme ilişkin olarak değerlendirmesinde, "Cumhur İttifakı 31 Mart yerel seçimi bekaa meselesi olarak takdim ediyor. Bu korkunun işaretidir. Cumhur ittifakının bir boşalıp bir kurulması bir bekaa meselesi değildir. İttifak kendi kararlarıdır ama ittifaklarını bekaa olarak anlatmaları milleti de ilgilendirir. Harbe falan girmiyoruz" dedi.

TIKLAYIN: Akşener, İyi Parti'nin beş belediye başkan adayını daha açıkladı

Bahçeli: Kılıçdaroğlu karanlıktadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Karanlıktadır" sözleriyle yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının ağırlığını dış politikaya ayırdı. Türkiye'nin güney sınırında ABD öncülüğünde kurulacak gözlem noktalarını eleştiren Bahçeli, bu noktaların finansörü oldukları iddia edilen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini hedef aldı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "CHP Genel Başkanı kayıptır, karanlıktadır. Bir Alman gazetesine yazdığı makalenin başlığına bakar mısınız; Neymiş, Türkiye’de demokratlar yalnız bırakılmamalıymış. Demokratlar kimdir, yardım istenenler kimlerdir?" diye sordu.

TIKLAYIN: Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve çevresi unutmasın, biz de gericiyiz

HDP'den kayyıma tepki

HDP grup toplantısında 2 günlük açlık grevine başlayacaklarını hatırlatan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın gündeminde ise tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven vardı. Konuyla ilgili olarak “AKP-MHP rejiminin tecritle halkları karşı karşıya getirme planından vazgeçmeye çağırıyoruz. Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven bu tehlikeli gidişata son vermek için bir direniş başlattı. Bu direniş Diyarbakır Cezaevi’nin duvarlarını aşan bir direniştir. Bu direniş İmralı’nın kapısına vurulan kilidi kıracaktır. Önceki komplolar nasıl boşa çıkarıldıysa, İmralı’daki zamana yayılmış idam komplosunu bozmak da hepimizin görevidir. Herkesi Leyla Güven’in direnişine ses vermeye çağırıyoruz" dedi. Buldan, yerel seçime dair AKP'nin Diyarbakır Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği, kayyım Cumali Atilla kararına da tepki gösterdi.

TIKLAYIN: Buldan: Erdoğan sarayda yaşıyor ama aklı Edirne Cezaevi'nde

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin kendisini hedef alan açıklamalarına CHP Grup Toplantısı'ndan yanıt verdi. Muhalefetteki partileri genellikle eleştirmediğini söyleyen CHP lideri, Bahçeli'ye kendi sözleriyle yüklendi. Bahçeli'nin 8 Nisan 2014'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a söylediği sözleri hatırlatan CHP lideri şunları hatırlattı:

"Türklüğü reddeden TC’yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkârcıdan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olmaz... Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan’dan da Cumhurbaşkanı olmaz... Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olmaz."

"Sayın Bahçeli kimin gölgesindesin? Ben sana ne söyleyeyim şimdi? " ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu konuşmasında ekonomi, Ergenekon ve G-20 Zirvesi'ne de değindi.

TIKLAYIN:Bahçeli'nin 2014'teki 'Erdoğan' sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu: Ee şimdi kimin gölgesindesin?