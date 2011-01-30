-TBMM'DE "TORBA"YA DEVAM TBMM (A.A) - 30.01.2011 - Meclis, bu hafta kamuoyunda ''torba'' tasarı olarak bilinen düzenleme için mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu, haftaya Sayıştay'da boşalan üyeliklere yapılacak seçimle başlayacak. Sayıştay'da boşalan bazı üyelikler için gösterilen İsmail Kılıç, Nükrettin Parlak, İdris Bulut, Nejla Eroğlu, Zekeriya Tüysüz, Sait Ayaz, Rasim Doğan, Ahmet Tezcan, Gazi Kapan, Ahmet Ayaz, Muharrem Zeki Çitçi ve Fikri Özkök arasından yapılacak seçimle 6 yeni üye belirlenecek. Sayıştay üye seçiminin ardından, görüşmelerine geçen hafta başlanan ve 36 maddesi kabul edilen ''Torba'' tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Tasarı, ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandırılmasının yanı sıra çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Temel kanun olarak görüşülen tasarının kabul edilen ilk bölümünde; kamunun vergi ve prim alacaklarının yapılandırılması öngörülüyor. Yeniden yapılandırılacak kamu alacaklarının süresini 31 Aralık 2010 olarak belirleyen tasarıyla; TEFE/ÜFE oranı eklenerek yeniden hesaplanacak alacakların faizi silinecek. Sigara içme cezaları hariç, tebliğ edilmemiş 120 liranın altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek. Vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek. Alacaklar 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecek Tasarıyla; çıraklar, stajyer öğrenci ve stajyer avukatlar, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, genel sağlık sigortası kapsamında yer alacak. Taksi, dolmuş gibi ticari araç işletenler, vergi mükellefi olmaları halinde sigortalı sayılacak. 31 Aralık 2015'e kadar ilk defa işe alınacak sigortalının işverene ait sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek Erken doğum yapan kadın işçi, kullanamadığı doğum öncesi izni doğum sonrasında kullanabilecek. Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere dönüş yolu açan tasarıya göre, katkı payı ödendiği sürece üniversiteden öğrenci atılmayacak. Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmadığı uzaktan öğretim programları açılabilecek. Yeterli öğretim elemanı bulunmayan üniversitelerde uzaktan öğretim yoluyla ders verilebilecek Bazı üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, özel sektörde geçen hizmet süresi de dikkate alınacak. Vakıfbank, BDDK ve SPK'nın merkezleri İstanbul'a taşınacak. Orman idaresince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde orman alanlarında hayvan otlatılabilecek.Silikozis hastalarına malulen emeklilik hakkı tanınacak. Toplam 265 maddelik tasarının görüşmeleri, ikinci bölümdeki 37. maddeden itibaren devam edecek. Genel Kurul, tasarı için Cuma günü de çalışacak. -''SPOR COĞRAFYASI''NI ANLATACAK- Spor kulüplerinin soruları ile sporda şiddet sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına devam edecek. Komisyon; 1 Şubat Salı günü sporcu menajerleri Batur Altıparmak, Abdullah Kılınç ve Saffet Sancaklı, 2 Şubat Çarşamba günü bazı spor yazarları ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Avcı'nın görüşüne başvuracak. Avcı, Komisyona, ''Spor coğrafyası''nı anlatacak. Türkiye Belediyeler Birliği'nden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Erol Ayyıldız ile Mahalli İdareler Daire Başkanı Süleyman Elvan ise 3 Şubat Perşembe günü Komisyona bilgi verecek.