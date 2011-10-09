-TBMM'de "dil" zengin TBMM (A.A) - 09.10.2011 - 24. Dönem Parlamentosunda, milletvekilleri dünya dillerinin bir çoğunu konuşabiliyor. Malayca, Urduca, Hintçe, Ermenice, Japonca, Rusça, Süryanice bilen milletvekilleri var. TBMM'de birçok milletvekili başta İngilizce olmak üzere en az bir dil biliyor. Bazı milletvekilleri ise İngilizce'nin yanı sıra ikinci dili de konuşabiliyor. Yaklaşık 30 milletvekili de İngilizce başta olmak üzere en az 3 dil bildiği beyanında bulundu. Meclis'in en çok yabancı dil bilen üyesi, AK Parti Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik. Sertçelik, 10 dil biliyor. ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Sertçelik, doktorasını Rusya Federasyonu St. Petersburg Üniversitesi Filoloji Fakültesinde Dilbilimi alanında tamamladı. Seyit Sertçelik, çok iyi düzeyde İngilizce ve Rusça, Azeri, Özbek ve Tatar Türkçesi, iyi düzeyde Ermenice, Bulgarca, Makedonca, orta düzeyde Sırpça ve Ukraynaca biliyor. Bakanların biri dışında tamamı özgeçmişlerinde yabancı dil bildiklerini beyan etti. Bakanların çoğu İngilizce, bazıları ise İngilizcenin yanı sıra Arapça ve Fransızca biliyor. En çok yabancı dil bilen bakan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu'nun bildiği diller İngilizce, Almanca, Arapça ve Malayca. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz İngilizceyi çok iyi düzeyde konuşabiliyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun İngilizceleri ise iyi düzeyde. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da İngilizce bilen bakanlar arasında. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilirken; Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca konuşabiliyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bildiği yabancı dil iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in ise Arapça. Bakanların yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orta düzeyde Fransızca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise iyi düzeyde İngilizce biliyor.