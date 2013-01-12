TBMM'de 256 milletvekilinin silah ruhsatı var

548 milletvekilinin bulunduğu TBMM'de, 256 milletvekilinin silah ruhsatı bulunduğu ortaya çıktı. Silah ruhsatı bulunan milletvekillerinin isimleri ise Anayasa'nın 20/3. maddesi ile Avrupa Birliği'nce hazırlanan ve Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmeler gereği açıklanmıyor.

Vatan gazetesinin haberine göre, silah ruhsatı bulunan çok sayıda milletvekili kamuoyunda "hayalet silah" olarak adlandırılan Glock marka tabanca tercih ediyor. En büyük ilgiyi ise 15 mermi kapasitesili, 620 gram ağırlığında olan ve tepmeyi engelleyen mekanizması bulunan "Glock 19C" modeli görüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün korumaları ve çok sayıda MİT ajanı da glock kullanıyor.

TBMM'de silah ruhsatı sahibi olan milletvekili sayısı ilk defa ortaya çıktı. Meclis'te, AKP'nin 326, CHP'nin 135, MHP'nin 52, BDP'nin 29 milletvekili bulunuyor. Meclis'te 6 da bağımsız vekil bulunuyor. Bu dönemdeki toplam 548 milletvekilinden 256'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'nde ruhsat işlemi yaptırdı. Milletvekillerinin silah ruhsatı ile ilgili iş ve işlemleri bizzat kendileri tarafından veya Genel Sekreterlik oluru ile görevlendirilen TBMM Koruma Daire Başkanlığı personeli aracılığıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'nde yapılıyor. TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda bu işlemleri takip etmekle görevli personel sadece silah ruhsatı ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapıyor. Vekillerin, Ankara ve diğer illerden almış oldukları silah ruhsatları kayıtları ise TBMM Başkanlığı'nda tutulmuyor.