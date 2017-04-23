TBMM'de 23 Nisan özel oturumu tartışmalı geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturuma tartışmalar damga vurdu.

Oturuma dinleyici locasından katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'e geldiğinde yalnızca AKP'li vekiller ayağa kalkıp alkış tutarken diğer vekiller yerlerinden kalkmadı ve Erdoğan'ı alkışlamadı.

Oturumda ilk tartışma saygı duruşu gerekçesiyle yaşandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Meclis Başkanı Kahraman, konuşmaya başlayınca CHP'li bazı milletvekilleri Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunulmadığını anımsatarak, tepki gösterdi. Kahraman, konuşmasını tamamladıktan sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, saygı duruşunda bulunulmasını rica etti. Bunun üzerine Kahraman, "Biz bütün tarihi şahsiyetlere saygı duyarız. Bugüne kadar tabirlerimize böyle bir durum mevzu bahis olmadığı için bunu yapmadık" dedi.

Oturumda konuşan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'ın ardından TBMM'nin daha da güçleneceğini ifade etti:

"Milletimiz, bu değişiklik yönünde kararını vermiş ve böylece cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önümüzdeki genel seçimden itibaren devreye girmesi benimsenmiştir. Yeni değişiklikle birlikte yüce Meclis, daha da güçlenmiş ve asli işleri yasama ve denetleme konusundaki görevleri artarak, devam edecektir. Hedefimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır."

İkinci tartışma ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında başkanlık sisteminde Meclis'in yetkilerinin azaltılmasını şu sözlerle eleştirdi:

"Mühürsüz seçim ile bizler yani biz milletvekilleri bu kürsüye çıkıp bir bakan bir sözlü soru dahi soramayacağız. Soruyu sorsak dahi Sayın Bakan bu kürsüye çıkıp cevap verme tenezzülünde bulunmayacaktır. Yaratılan bu tabloyu vicdanı olan herkesin iyi duymasını temenni ederim.

"Söylediklerimin sizi rahatsız ettiğini biliyorum. Vicdan azabı çektiğinizi de biliyorum.

"Milli iradeyi sattınız. Milli irade varsa milli irade burada tecelli etmiştir. Tarih millet egemenliğini feshetme yetkisini bir şahsa veren milletvekillerini unutmayacaktır."

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AKP sıralarından itirazlar yükselince CHP lideri "Beni dinlemek zorundasınız" dedi, Meclis Başkanı İsmail Kahraman da "Hatibe müdahale etmeyelim" uyarısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Kahraman'a da "Sayın Başkan, siz yeni rejimde sayın cumhurbaşkanın vekalet edemeyeceksiniz yeni sistemde sayın cumhurbaşkanına seçilen değil atanan biri vekalet edecektir" sözleriyle seslendi.

Kahraman ise Kılıçdaroğlu'na "Kuvvetler ayrılığının birbirine karışmaması demokrasinin esaslarındandır. Bendeniz meclis başkanı olarak yürütmenin de içinde bulunmuş olmanın verdiği sıkıntıları bilirim. Ben yasamanın başındayım yürütmenin değil. Sadece bu noktadaki arzımı ifade ettim" sözleriyle yanıt verdi.

Meclis'te HDP adına da Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım söz aldı.

Konuşmasına "Geleceğimiz saflığı nişanesi saflığın yumakları tüm çocukların bayramını kutluyorum tüm dünya çocuklarına savaşsız özgür mutlu bir yaşam diliyorum. Tüm halkımız ve İslam aleminin mübarek miraç kandilini kutluyorum" sözleriyle başlayan Yıldırım şöyle devam etti:

"İlk Meclis'e, herkes kendi rengi kültürü ve kimliğiyle seçilip gelen milletvekilleri kendi kimlikleri hatta kıyafetleriyle geldiler. Sonraki dönemler bu tekçi ruh sayesinde askeri darbelerle karşılaştı. Ülkede siyaset sahnesinde onyıllar ve nesiller heba oldu.

"En son Çözüm Süreci olarak adlandırılan devletin Kürt halkıyla 100 yıla sarih sorununu çözmesi ve bir barış ikliminde bütün sorunları tartışması ise 30 Ekim 2014 MGK'sı ile maalesef bozuldu ve AKP hükümeti Çözüm Süreci'ne son noktaya koydu.

"Bugün Sur'un, Cizre'nin, Yüksekova'nın operasyonlarını yöneten komutanların tamamı bir terör örgütünün üyesi olmak suçlamasıyla içerideler.

"Ülkemiz maalesef eril ve militarist bakış açısını çocuklarımız üzerinden devam ettirmektedir.

"Devlet çocuklara yatırım yapacağına çocukların kalacağı cezaevlerine yatırım yapar hale gelmiştir.

"Ücretsiz ana dilde eğitim, tartışma götürmez bir evrensel haktır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şunları söyledi:

"Egemen olan, söz söyleyen, karar veren, geleceği belirleyendir. TBMM yeni bir dirilişin müjdesidir.

"İstiklal Savaşımız TBMM'nin verdiği yetki ve güçle yapılmıştır. TBMM gazidir. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu Meclis; zalime, haine geri adım atmaksızın meydan okumuştur.

"16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. Kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalı. Kimse sokaklardan medet ummamalıdır.

"Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokağa da bırakılmayacaktır. Bu bir milattır. Herkes için bağlayıcıdır. Kuvvetler ayrımı netleşmiş, meclisimin tesir alanı genişlemiş, kuvvet kazanmıştır.

"15 Temmuz'da bu gazi Meclis korkmadı, taviz vermedi. 23 Nisan 1920 inkar edilmeyecektir."

TBMM'deki oturumun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da çocukların katıldığı özel etkinlikler düzenledi.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki koltuğunu "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim güvencemizsiniz. Ben Cumhurbaşkanı'mız ile iftihar ediyorum. Tüm arkadaşlarıyla iftihar ediyorum. Cumhuriyet bizimdir. Bu vatan bizimdir. Bu vatana hep birlikte sahip çıkacağız. Miraç Kandilinizi de kutlarken, bayramınızı tebrik ediyorum. İki bayramı adeta bir arada bugün kutluyoruz" sözleriyle 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti.

Dünya çocuklarının geleceği üzerinden uluslararası camiaya bir çağrısının olup olmadığı sorulan Yiğit Türk, "Onların da cahil olmamasını istiyorum. Cahillikle savaşın devam etmesini istiyorum. Onların da okumasını istiyorum. Şu anda yaptığımız gibi Türkiye'ye alıp, onları da eğitebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Milletvekili olma yaşının 18'e indiği hatırlatılan Yiğit Türk, şunları söyledi:

"Ben 10 yaşındayım. Bir an evvel ben de ülke yönetimine katılıp, gece gündüz demeden ülkeme hizmet etmek istiyorum. Seçilme yaşı 18 değil, hatta daha erken bile olabilir bence; ne de olsa Fatih Sultan Mehmet'in kaç yaşında tahta çıkıp, kaç yaşında İstanbul'u fethettiğini hepimiz biliyoruz."

Başbakan Yıldırım ise koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Yağız Keçe'ye devretti.

Keçe, çocuk bakanlarla birlikte bir Bakanlar Kurulu düzenledi. Başbakan Yıldırım, Yağız Keçe'ye çocuk bakanlardan art arda yöneltilen sorular üzerine "Benim bakanlarım beni bu kadar sıkıştırmıyor" dedi.