-TBMM'DE 18 TASARI KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 09.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 18 kanun tasarısı kabul edildi. Genel Kurulda, Türkiye ile Suriye arasında çevre, hayvan sağlığı, bitki koruma, turizm, su kaynaklarının verimli kullanımı ve kuraklıkla mücadele, denizcilik, gençlik ve spor, demiryolu, nüfus işlemleri, meteoroloji ve basın yayın alanlarında işbirliği ile Asi Nehri üzerinde ''Dostluk Barajı'' kurulması, Dicle Nehri'nden su çekilmesi için Suriye topraklarında pompa istasyonu oluşturulması ve polis teşkilatlarınca yürütülen güvenlik hizmetlerinde etkinliğin yükseltilmesine ilişkin işbirliği anlaşmalarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 17 kanun tasarısı kabul edildi. Türkiye ile Rusya arasında ''geri kabul anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı'' da benimsendi. -BAZI ANLAŞMALARA CHP'DEN RET- 3'ü hariç tasarılar katılan üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. CHP, Suriye ile su kaynaklarının verimli kullanımı ve Dicle Nehri'nden su çekilmesi ile basın yayın alanında işbirliği konusundaki anlaşmalar için ret oyu kullandı. CHP Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı, 1987 yılında imzalanan anlaşmada, Türkiye'nin Fırat Nehri'nden Suriye'ye saniyede 500 metreküp su bırakmasının öngörüldüğünü, Suriye'nin bu miktarın 750 metreküpe çıkarılmasını istediğini ifade etti. Suriye bu iddiasından vazgeçmeden söz konusu anlaşmaların imzalandığını ifade eden Pazarcı, anlaşmalarla su sorunun parça parça ele alındığını, böylece Türkiye'nin çıkarlarının korunmasının zorlaşacağını söyledi. Dicle Nehri'nden su çekilmesiyle Suriye'nin Fırat'ın yanı sıra Dicle Nehri'nden de su çekme hakkı elde ettiğini anımsatan Pazarcı, Türkiye'nin politikasının aşıldığını ileri sürdü. Su kaynaklarının etkin kullanımına ilişkin anlaşmayla ''kirleten öder'' hükmünün de getirildiğini belirten Pazarcı, nehirlerin akış durumu göz önünde tutulduğunda bunun sadece Türkiye'yi bağlayan bir hüküm olduğunu söyledi. Pazarcı, ''Çünkü, sular Suriye'ye doğru akmaktadır. Tek taraflı ödün verilmektedir. Bu analaşma Türkiye'nin yararına değildir'' dedi. Pazarcı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısının Şubat ayında Hatay'da yapılandığını da anımsatarak, toplantı kapsamında kısa süre Suriye topraklarına geçildiğini, burada Suriyeli yetkililerin konuklara dağıttığı haritada Hatay'ın Suriye sınırları içinde gösterildiğini ifade etti. Hüseyin Pazarcı, bu tür durumların tekrarını önlemek için Suriye'ye nota verilmesinin yararlı olacağını kaydetti. Pazarcı, tepkilerini dile getirmek için basın yayın alanındaki anlaşmaya da ret oyu verdiklerini bildirdi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil görüşmelerin ardından komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.