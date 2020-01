-TBMM Başkanı Çiçek İranlı Meclis Başkanı ile görüştü TBMM (A.A) - 12.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri sıkıntıya sokmak için çok çaba sarf edenlerin bulunduğunu, bunlara fırsat vermemek gerektiğini belirtti. Çiçek, İran Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani ile baş başa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşme sırasında konuşan Çiçek, Türkiye ile İran ilişkilerinin, iki komşu ülke ilişkilerinin ötesinde, özel olduğunu belirterek, ''Türkiye ile İran, yaşadığımız coğrafyanın en kilit, en önemli iki ülkesidir. İki ülke arasındaki yakın işbirliği ve bu işbirliğinin her alanda geliştirilmesi, sadece iki ülke açısından değil, bölge, dünya barışı açısından da son derece önemlidir'' diye konuştu. Çiçek, ilişkileri her alanda geliştirmenin, Cumhuriyet hükümetlerinin ve parlamentonun, en önemli arzusu olduğunu dile getirdi. Laricani ve beraberindeki heyetin, Türkiye ziyaretinin de bu ilişkilere katkı sağlayacağını belirten Çiçek, üst düzey ziyaretlerinin yoğunluk kazanmasının, bulundukları coğrafya için yüklendikleri sorumluluğun gereği olduğunu söyledi. İran ile her alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinden yana olduklarını, bu konuda da tam bir siyasi irade bulunduğunu ifade eden Çiçek, ''İki ülke ilişkilerini sıkıntıya sokmak için çok çaba sarf edenler vardır. Bunlara fırsat vermemek lazım. İnanırız ki fitne katilden beterdir'' diye konuştu. İran Meclis Başkanı Laricani bölgede olağanüstü özelliklere sahip iki ülkenin, çok eskiye dayalı medeniyetlere sahip, köklü ülkeler olduğunu söyledi. Laricani, Türkiye ile İran'ın nüfusunun, ekonomik kapasitelerinin yüksek, Müslüman ülkeler olduğunu, bölgesel sorunlar karşısında benzer gözlemleri bulunduğunu anlattı. Laricani, 2011'de iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin yaklaşık 15 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye ile İran'ın yeterli kapasitesinin bulunduğunu, ekonomilerinin birbirini tamamlayıcısı olduğunu vurguladı. İki ülkenin amaçlarının birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Laricani, ''Bölgedeki Müslümanların saadetinden dolayı. Belki birbirimizin uygulamaları değişik olabilir. Bazen değişik teknikler, birbirini tamamlayıp eşit şekilde sorunların çözümünde yardımcı oluyor'' dedi.