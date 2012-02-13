TBMM'de danışmanların maaşları ödenmedi!

Hülya Karabağlı

T24/ANKARA

Milletvekillerinin ikinci danışman istihdam etmesine olanak tanıyan yasa değişikliği sonrası başka kurumlardan TBMM’ye geçen yaklaşık 700 kişi, 15-ocak-15 şubat tarihleri arasında yaptıkları çalışmanın karşılığı olan maaşlarını alamıdılar.

Düzenlemelerin yetişmemesi nedeniyle aksaklık yaşandığına dikkat çekilirken, bir aylık maaşlarından olan ikinci danışmanlar maddi sıkıntıya düştü. Konu, TBMM yetkililerine ve çalıştıkları milletvekillerine anlatıldı. Ev kirası ve elektrik gibi zorunlu giderleri karşılayamadıklarını söyleyen danışman yardımcıları, “Sözleşmeye geçtiğimiz için yılbaşından sonra yani 15 ocak-15 şubat tarihleri arasında çalıştığımızın karşılığını alamadık. Düzenlemelerin yetişmediği söyleniyor. Hata Meclis’in”.

İş Bankası TBMM Şubesi maaş alamayan danışmanlara özel kredi vereceğini açıkladı.Danışmanların cep telefonlarına gönderilen elektronik postada 10 ay ödemeli 2 bin 500 lira ve 5 bin lira kredi verileceği bildirildi. Maaşlarını alamayan ikinci danışmanlar ne yapacaklarını düşünüyor.