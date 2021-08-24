TBMM’ye sunuldu: İBB ve İSKİ'den Marmara Denizi’ni 'kurtaracak' rapor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı’nın (İSKİ), Marmara’daki müsilaj sorunun çözümüne ilişkin hazırladıkları iki ayrı raporu TBMM’ye sundu. Raporda, geleceğe dönük planlamalar, "Radar sistemi kurulacak, havadan denetim sıklaşacak, deniz araçlarının İHA’lar ile denetlenmesi için ekipler kurulacak, denetim tekneleri artırılacak, arıtma tesisleri projeleri hayata geçirilecek” denildi.