TBMM’ye sunuldu: İBB ve İSKİ'den Marmara Denizi’ni 'kurtaracak' rapor

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haber
ine göre, Marmara’nın korunmasına dönük yapımı devam eden dört büyük projenin bulunduğu belirtilen raporlarda, yapımı planlanan 10 milyar TL’lik 22 proje ile de denizin ayağa kaldırılacağı kaydedildi.
İBB, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’na sunduğu raporunda, İstanbul’da kıyı temizliğinin 216 personel ve 36 mobil ekiple; deniz yüzeyi temizlik hizmetinin, yerli imkanlarla imal edilen özel tasarımlı 11 adet deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYP) ile yapıldığını kaydetti. Müsilaj olayının afet boyutuna ulaştığı tespiti yapılan raporda, toplanan müsilajın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği iki lagünde susuzlaştırıldığı belirtildi. İstanbul genelinde 4 bin 28 metreküpü İBB tarafından olmak üzere 6 bin 440 metreküp müsilaj toplandığı aktarılan raporda, sorunun bertaraf edilmesi için geleceğe dönük planlamalar şöyle sıralandı: