TBMM vekilleri susturacak!

Konuşma süresi ve önerge sayısına sınırlama geliyor.



TBMM yeni İçtüzük Taslağı’na göre, yasama sürecinde vakit kaybının önlenmesi amacıyla milletvekillerinin konuşma sürelerine ve önerge sayılarına sınırlama getiriliyor



Taslağa göre, konuşmayı sürdüren vekil kınama cezası alacak, aksi yönde hareketine devam ederse Genel Kurul’dan atılacak. Bu hükmün, Bağımsız Milletvekili Kamer Genç gibi Genel Kurul’da sert muhalefet yapanların önünü kesmesi bekleniyor.



Yeni taslakta neler var?



TBMM İçtüzük Komisyonu’nun hazırlayıp liderlere sunduğu 136 maddelik iç tüzük taslağı, şu düzenlemeleri öngörüyor:



Meclis Başkanı, TBMM adına TBMM’nin manevi şahsiyetine yönelik hakaret ve saldırı hallerinde dava açabilecek, suç duyurusunda bulunabilecek.



Genel Kurul’dan atılma cezası



Milletvekillerine verilecek cezalar, “uyarma, konuşma yasağı, kınama ve Genel Kurul’dan çıkarma” şeklinde olacak. Bir vekil aynı birleşimde iki kez uyarı alırsa, başkan “konuşma yasağı” cezası uygulayacak. Konuşmayı sürdürürse kınama cezası alacak, aksi yönde hareketini sürdürürse Genel Kurul’dan atılacak.



Siyasi Etik Kurulu oluşturulacak. Kurul, milletvekilliği ile bağdaşmayan işlere ilişkin itirazları inceleyip karara bağlayacak.

