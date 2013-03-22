Uludere raporu 15 ayda bitti; 'Olayda kasıt yok' denildi

1.5 yıl önce Uludere’de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili hazırlanan raporda “Olayın kasten yapıldığına yönelik olarak herhangi bir delil elde edilemediği görüş ve kanaatine varılmıştır'' denildi.

28 Aralık 2011’de Uludere’de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili inceleme yapan Uludere Alt Komisyonu, yaklaşık 15 aydır sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı.

84 sayfalık raporda, “Tüm Türkiye'yi derinden üzen ve sarsan bu olayla ilgili yapılan araştırma ve incelemelerde; olayın kasten yapıldığına yönelik olarak herhangi bir delil elde edilemediği görüş ve kanaatine varılmıştır'' denildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi: “Kaçakçı grubun içinde teröristlerin olduğu bilgisi var.

Valiye yürütülen operasyon hakkında bilgi verilmedi. Sonuç raporu valiliğe gönderilmedi.

Yeni sınır kapısı açılmalı, kaçakçılık yasal zemine oturtulmalıdır.”