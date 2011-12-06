TBMM, 'Tolga Ceylan'ın raporunu takibe aldı







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı, 7 yıl önce tatil için gittiği İğneada’da kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Tolga Baykal Ceylan’ı son gelişmeler üzerine yakın takibe aldı. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Tolga’nın akıbetini belirlemek için bir alt komisyon kurulduğunu, çalışma sonuçlarının rapor yapıldığını anlattı. Tolga’nın izini sürmek için komisyonun yerinde incelemelerde bulunduğunu anlatan Üstün, “Bugün gelinen noktada, Tolga olduğu tahmin edilen bir kişi var. DNA sonuçları bekleniyor. O kişinin Tolga olup olmadığı belirlenene kadar biz de yakından izleyeceğiz” dedi.

Eren Keskin: DNA sonuçları 15-20 gün içinde çıkar



Ceylan ailesinin avukatı Eren Keskin T24’e, “Böyle bir çocuk var. Ama bu kişinin Tolga olup olmadığını anlamak için DNA testi yapıldı ve sonuçlarını bekliyoruz” dedi. “Kişinin Tolga Ceylan olduğu yönünde kesin bir şey yok” diyen Keskin, etrafta dolaşan bilgi kirliliğinden yakındı. Keskin, DNA sonuçlarının 15-20 gün içerisinde çıkacağını söyledi.

İHD: Tolga kayıp listesindeydi



İnsan Hakları Derneği, yaptığı yazılı açıklamada Tolga Baykal Ceylan’ın kayıplar listesinde olduğunu bildirdi. Ceylan’la ilgili son gelişmeler şöyle anlatılıyor:



-İTÜ öğrencisi Tolga Baykal Ceylan’ın ailesi 2005 yılında derneğimize başvurdu ve yardım talebinde bulundu. Bu talep de tüm kayıpların aranması mücadelesinde olduğu gibi ciddiyet ve hassasiyetle ele alınmıştır.



-Kadriye Ceylan’ın beyanına göre; oğlu Tolga Baykal Ceylan, 8 Ağustos 2004 tarihinde tatil için İğneada’ya gitmiş, 10 Ağustos 2004 günü annesi Kadriye Ceylan ile telefonla görüşürken telefon kesintiye uğramış ve o tarihten beri Tolga Baykal Ceylan’dan bir daha haber alınamamıştır. Anne Kadriye Ceylan olayın ardından tüm resmi makamlara başvurmuş ve oğlu Tolga Baykal Ceylan’ın akıbetine ilişkin bir sonuç alamamıştır.



-5 Şubat 2011 tarihinde Başbakan Erdoğan’ın Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra, 09.02.2001 tarihinde gözaltında kayıpları araştırmak için TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde bir alt komisyon kuruldu. Komisyonun 4 aylık araştırması sonucunda Tolga Baykal Ceylan’ın gözaltına alındığına dair Jandarma kaydının olmadığı açıklandı. Ve komisyonun başvurusu üzerine Demirköy Savcılığınca başlatılan soruşturma 2011/41 Hazırlık numarasıyla devam etmektedir.



-14 Ağustos günü İHD İstanbul Şubesini telefonla arayan bir kadın, Tolga Baykal Ceylan’ın fotoğrafını Posta gazetesinde gördüğünü belirtilerek İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Eyüp Sultan Camii civarında sokakta yaşayan bir kişinin Tolga Baykal Ceylan’a benzediğini ihbar etti.



-Bu ihbarın ardından İnsan Hakları Derneği aktivistleri ve yöneticileri belirtilen yere gitti ve ‘kimsesiz’ olan şahsı arayıp buldu ve yaşadığı sokağı tespit etti.



-Olayın ertesi günü, Tolga Baykal Ceylan’ın annesi Kadriye Ceylan ile birlikte teşhis için belirtilen yere gidildi. Kadriye Ceylan’da, adı geçen kişinin kimi yönlerinin oğluna benzediği konusunda bir kanı oluşması üzerine, söz konusu kişiyle ilgili İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi aracılığı ile İstanbul Valiliği’ne yapılan başvuru sonucu Bakırköy Akıl Hastanesine “meçhul” kişi olarak yatırıldı. Olayın ardından Ceylan ailesinin Avukatı Eren KESKİN tarafından DNA tespiti için Demirköy Savcılığı’na dilekçeyle başvuru yapıldı.



-İşlemlerin hızlandırılması için İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından meçhul kişi ile Tolga Baykal Ceylan’ın yazı örnekleri Grafolog tarafından incelenerek raporlanması sağlandı. Raporda, yazılar arasında bazı benzerlikler bulunduğu tespit edildi. Ayrıca İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi olarak Adalet Bakanlığı’na DNA tespitinin hızlandırılması için yazı yazıldı. Geçtiğimiz hafta adı geçen (Meçhul) kişi ile Kadriye Baykal’ın DNA’a örnekleri Adli Tıp Kurumu’nca alındı.