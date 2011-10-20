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Politika

TBMM, ''terörü'' kapalı oturumda konuşuyor  TBMM (A.A)

20 Ekim 2011 18:29

-TBMM, ''terörü'' kapalı oturumda konuşuyor  TBMM (A.A) - 20.10.2011 - TBMM Genel Kurulu, AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin terör konusunda verdiği genel görüşme önergelerinin öngörüşmeleri için kapalı oturama geçti. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Mecliste grubu bulunan 4 siyasi partinin ayrı ayrı verdiği terör konusundaki genel görüşme önergeleri okundu. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, öngörüşmenin açık olmasını istedi. İnce, insanlar ağlarken, milletten gizleyecek bir şeylerinin olmadığını ifade ederek, ''Millet her şeyi duysun'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurulda bulunmamasını eleştiren İnce, ''Başbakan gelecek, Meclis'e hesap verecek. Başbakan nerede?'' diye sordu. İnce'nin sözlerini sürdürmesi üzerine, AK Parti'li milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak, tepki gösterdi. Tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime ara verdi. Tartışma arada da devam etti. BDP'li Sırrı Sakık, İnce'ye, ''Sen sokağı tetiklemeye çalışıyorsun, şova dönüştürüyorsun. Sana yedirtmeyiz. Haddini bil'' diye bağırdı. Bunun üzerine İnce, CHP'li milletvekillerine muhataplarının iktidar partisi olduğu yönünde uyarıda bulundu.  Tepkisini sürdüren Sakık, İnce'yi dışarı çağırdı. İnce, ''Ne yapacaksın, öldürecek misin?'' karşılığını verdi. CHP sıralarına doğru yürümek isteyen Sakık'ı, BDP'li milletvekilleri durdurdu. Bu sırada CHP ile AK Parti'li milletvekilleri arasında da laf atmalar yaşandı. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, AK Parti sıralarına doğru yürüdü. Toptaş'ı, milletvekilleri sakinleştirdi.  AK Parti sıralarından da CHP sıralarına yönelen milletvekillerini arkadaşları durdurdu. Verilenen aranın ardından genel görüşmenin kapalı yapılmasına ilişkin AK Parti'nin önergesi okunarak kabul edildi. Genel Kurulda kapalı oturuma geçildi.

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