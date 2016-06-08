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Politika

TBMM tekrar işbaşı yapıyor; partilerin grup toplantıları bugün düzenlenecek

Genel Kurul, cumartesi sabahı saat 06.32'ye kadar çalışmıştı

08 Haziran 2016 03:14

Elektrikte kayıp- kaçak bedeli abonelere yükleyen yasa görüşmelerin geçtiğimiz hafta sonu sabaha kadar sürmesi nedeniyle kısa bir ara veren TBMM Genel Kurulu bugün işbaşı yapacak. Siyasi partiler bugün yapılmayan gurup toplantılarını yarın düzenleyecek.

TBMM Genel Kurulu, 3 Haziran 2016 Cuma günü, Enerji Bakanlığı'yla ilgili, elektrik kayıp kaçak bedellerinin vatandaşa ödetilmesini öngören kanun tasarısının görüşmeleri nedeniyle Cuma öğle saat 14.00’ten, cumartesi sabahı saat 06.32’ye kadar çalışmıştı. TBMM Genel Kurulu'nun 8 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanması kararı alınmıştı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Vezneciler'de hayatını kaybeden polisler için yapılacak cenaze törenine katılması dolayısıyla partinin grup toplantısı yapılmayacak.

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