TBMM, tatile giriyor

TBMM Genel Kurulu, 21 Mart Salı gününden itibaren 16 Nisan’da yapılması planlanan referanduma kadar çalışmalarına ara verecek.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Danışma Kurulu kararı bulunduğunu, bu kararda, yer yer uygulamada rastlanılan, belli günlerde Genel Kurul'un toplanmamasının önerildiğini belirtti.

Hamzaçebi, gruplar arası uzlaşma bulunması, Meclis'in diğer faaliyetlerine imkan tanınması, usul ekonomisi nedeniyle bu önerinin işleme alınmasının uygun bulunduğunu aktararak, Danışma Kurulu önerisini okuttu.

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle TBMM Genel Kurulu, 21 Mart Salı gününden itibaren 15 gün süreyle çalışmalarına ara verecek.

Genel Kurul 5 Nisan, 6 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan ve 13 Nisan'da da toplanmayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "21 Mart Salı gününden başlayarak Genel Kurul çalışmalarına ara vermeyi ve toplanmamayı öngören Danışma Kurulu önerisi kabul edildi" denildi.