'TBMM Suriye'deki tecavüzleri incelesin'





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak, Türkiye’de Kızılay’ın oluşturduğu kampta kalan 400 Suriyeli kadına tecavüz edildiği iddialarının bir alt komisyon kurularak incelenmesini istedi.



Özdemir, Suriye’de yaşanan olaylardan kaçan, Türkiye’de Kızılay’ın oluşturduğu kamplarda toplam 7 bin 547 Suriye vatandaşının kaldığını belirterek, bu kamplarda kalan 400 Suriyeli kadının tecavüze uğradığı ve bunların bir kısmının da hamile kaldığı iddialarının olduğunu söyledi ve “Bu çirkin ve vahim iddialar, Türkiye’nin imajını çok kötü bir şekilde etkilemekte, sanki insanlık dışı muameleler olağanmış gibi gösterilmektedir. Bu iddiaların bir an önce açığa çıkarılması adı geçen kampta yaşanan her türlü kötü muamelenin yerinde tespiti için bir alt komisyon kurulmasını talep ediyorum.”



