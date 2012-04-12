TBMM, Pozantılı çocuk mâhkumlarla ilgili taslak rapor hazırladı

- Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM İnsan Hakları Cezaevi İnceleme Komisyonu , Pozantılı çocukların Ankara Sincan Cezaevi’ndeki durumlarına ilişkin taslak raporunu hazırladı. Rapora göre, çocuklar Pozantı ile karşılaştırıldığında Sincan Cezaevi’ne, ‘süper’ diye nitelendiriyor. Çocukların cezaevine uyum sağladıkları ve özgüvenlerine kavuştukları belirtilen raporda, aile özlemine dikkat çekildi. “ Tek sorunlarının ailelerinden uzak kaldıklarını söylemeleri” denilen raporda, “ Görüşmelerde ailelerine uzaklık haricinde herhangi bir sorunlarının olmadığı öğrenilmiştir” dendi.

Taslak raporun sonuç bölümü şöyle:

- Ceza İnfaz Kurumu’nun bir cezaevinden çok eğitim birimi gibi çalışıyor olması komisyon tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

-Görüşme yapılan çocukların özgüvenlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, yöneltilen soruların çocuklar tarafından açık ve net bir şekilde yanıtlandığına şahit olunmuştur. Bunlar çocukların herhangi bir baskıya maruz kalmadığının kanıtı olarak değerlendirilmiştir.

-Pozantı’dan nakledilen çocukların kuruma uyum sağladıkları gözlemlenmiş, yapılan görüşmelerde ailelerine uzaklık haricinde herhangi bir sorunlarının olmadığı öğrenilmiştir.

-Personel sayısı ile çocuk sayısının hemen hemen eşit olduğu tutuklu ve hükümlü çocukların her türlü ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgilenildiği görülmüştür.