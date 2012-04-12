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Politika

TBMM, Pozantılı çocuk mâhkumlarla ilgili taslak rapor hazırladı

TBMM İnsan Hakları Cezaevi İnceleme Komisyonu , Pozantılı çocukların Ankara Sincan Cezaevi’ndeki durumlarına ilişkin taslak raporunu hazırladı

12 Nisan 2012 01:08

- Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM İnsan Hakları Cezaevi İnceleme  Komisyonu ,  Pozantılı çocukların  Ankara Sincan Cezaevi’ndeki durumlarına ilişkin taslak raporunu  hazırladı.  Rapora göre,   çocuklar Pozantı ile karşılaştırıldığında Sincan Cezaevi’ne, ‘süper’ diye nitelendiriyor.   Çocukların cezaevine uyum sağladıkları  ve özgüvenlerine kavuştukları belirtilen raporda,  aile özlemine  dikkat çekildi.   “ Tek sorunlarının ailelerinden uzak kaldıklarını söylemeleri” denilen raporda,  “ Görüşmelerde  ailelerine  uzaklık haricinde herhangi bir sorunlarının olmadığı öğrenilmiştir” dendi.

 

Taslak raporun sonuç bölümü şöyle:

-  Ceza  İnfaz  Kurumu’nun  bir cezaevinden çok eğitim birimi gibi çalışıyor olması komisyon tarafından  memnuniyetle karşılanmıştır.

-Görüşme yapılan çocukların özgüvenlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, yöneltilen soruların  çocuklar tarafından açık ve net bir şekilde yanıtlandığına şahit olunmuştur. Bunlar çocukların herhangi bir baskıya maruz kalmadığının kanıtı olarak değerlendirilmiştir.

-Pozantı’dan nakledilen  çocukların kuruma uyum sağladıkları gözlemlenmiş, yapılan görüşmelerde  ailelerine uzaklık  haricinde herhangi bir sorunlarının  olmadığı  öğrenilmiştir.

-Personel sayısı ile  çocuk sayısının hemen hemen eşit olduğu tutuklu ve hükümlü çocukların her türlü ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgilenildiği  görülmüştür. 

 

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