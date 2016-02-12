TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na ayin tatili

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na Cuma namazı arası verildiğini anımsatarak, “Sizin için mübarek cuma varsa benim için de mübarek pazar var. 10.30-12.00 arası bütün komisyonun çalışmasına, Cuma namazı için olduğu gibi pazar günü de ara vermesini istiyorum” dedi. Komisyon Başkanı Süreyya Bilgiç ise “Peki öyle yapalım” diyerek Paylan’ın isteğini kabul etti. Böylece komisyon pazar günü, ayin arası verecek.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Paylan, “Bu Meclis’te bir ilk. Olması gereken buydu. Gerçi bugüne kadar Hristiyan kimlikli kimse yoktu. Başkan ya komisyonu başlatıp ara verecek ya da komisyonu geç başlatacak. Ben de o saatlerde Ankara’daki bir Ortodoks kilisesine gidip ibadetimi yapacağım” dedi.