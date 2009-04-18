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Politika

TBMM 'özel' toplanacak

18 Nisan 2009 13:20

TBMM, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak.

TBMM'deki kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayacak. Daha sonra TBMM Başkanı Köksal Toptan, Mecliste kutlamaları kabul edecek.

Meclis Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 89. yıldönümü dolayısıyla 23 Nisan Perşembe günü saat 14.00'de özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Toptan'ın açış konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DTP Grup Başkanı Ahmet Türk, DSP Genel Başkanı adına Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve ÖDP Genel Başkanı adına İstanbul Milletvekili Ufuk Uras kürsüye çıkacak.

TBMM Başkanı Köksal Toptan, akşam da resepsiyon verecek.

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