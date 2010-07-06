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TBMM önünde nükleer eylemi: 58 gözaltı

Sinop ve Mersin'de nükleer santral kurulmasına karşı çıkmak için TBMM'nin ön bahçesinde eylem yapan 58 kişi gözaltına alındı.

06 Temmuz 2010 03:00

T24 - Sinop ve Mersin'de nükleer santral kurulmasına karşı çıkmak için TBMM'nin ön bahçesinde eylem yapan 58 kişi gözaltına alındı.

Sinop ve Mersinli çevrecilerin yanı sıra aralarında Greenpeace üyesi olduğu belirtilen 58 kişilik grup, Meclis'in ön bahçe girişindeki merdivenlerde oturarak eylem başlattı.

'Nükleer santral istemiyoruz', 'Kirli nükleer anlaşmaya hayır' yazılı pankart açan gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Yapılan anonsun ardından bir süre daha grubun dağılması için bekleyen güvenlik güçleri, uyarılarına olumsuz cevap veren eylemcileri gözaltına aldı.

Çevik kuvvet araçlarına bindirilen eylemciler sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada eylemcilerin yanında bulunan ve üzerinde 170 bin nükleer karşıtı imza yazısının bulunduğu karton kutular da dikkat çekti.


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