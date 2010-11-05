-TBMM ÖNÜNDE ''BEDELLİ'' AÇIKLAMASI TBMM (A.A) - 05.11.2010 - TBMM önünde bir grup, bedelli askerlik için basın açıklaması yaptı. TBMM'nin Dikmen kapısı önünde toplanan ve kendilerini ''Demokrasi Çalışma Grubu'' olarak adlandıran grubun yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de 1 milyona yakın askeri personelin olduğu, ancak nüfusu Türkiye nüfusuna yakın olan İngiltere'de 180 bin askeri personelin görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, TSK'nın personel ihtiyacının azaltılması ve bedelli askerliğin çıkması gerektiği savunuldu. Gruptaki gençler, ''Bedelli askerlik çıksın, askere gidenlere bedeli ödensin'' yazılı pankart taşıdı.