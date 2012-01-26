-TBMM İnsan Hakları Komisyonundan Fransa'ya kınama TBMM (A.A) - 26.01.2012 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Fransa'yı kınayan bir bildiriyi kabul etti. Komisyon, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün başkanlığında toplandı. Üstün, Fransa'yı kınayan bir bildiri olduğunu belirterek, bildiriyi okuttu. Fransa Parlamentosunca sözde Ermeni soykırımın inkar edilmesinin cezalandırılmasını öngören yasanın kabul edilmesini komisyonun esefle karşıladığı belirtilen bildiride, böyle bir yasanın ifade özgürlüğüne aykırı olduğu vurgulandı. Fransa'nın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde vurgulanan temel değerleri açıkça ihlal ettiği ifade edilen bildiride, ''Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında ise ifade özgürlüğü olabildiğince geniş yorumlanmakta, yalnızca şiddet çağrısı içermesi halinde sınırlanması gerektiği vurgulamaktadır. Komisyon olarak, soykırım iddiasının zorla kabul ettirilmek istenmesi amacını taşıyan bu yasayı; fikirlerin serbestçe tartışıldığı günümüzden giyotinlerin çalıştırıldığı karanlık çağlara dönüşün simgesi olduğunu kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz'' denildi. Komisyon Başkanı Üstün, bu yasanın, Fransa tarihinde kara bir yafta olarak kalacağını söyledi. Fransa'nın bu yanlışı düzeltmesi gerektiğini belirten Üstün, ''Türkiye bu işin peşini bırakmayacaktır ve bu yanlışı mutlaka düzelttirecektir'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubunun feshedilmesini ve Fransa'dan alınan hediye ve madalyaların iade edilmesini istedi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, ''Bu karara tepki göstermeyen Fransa halkı ile dostluğu sürdürmek ne kadar doğru olur bilmiyorum'' dedi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Türkler ve Ermenilerin bin yıl bir sorun olmadan yaşadığını, ancak Avrupalıların Ermenileri kışkırtması sonucu Osmanlı'ya karşı ayaklandığını ve Ermeni çetelerinin Türklere karşı katliamlar yaptığını söyledi. Asıl Türk toplumunun bunu gündeme taşıması gerektiğine işaret eden Pakdil, ''Bunları dünya gündemine getirmemiz lazım. Haksızlığa, zulme uğrayan biziz ama bunu gündeme getirmiyoruz'' dedi. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Türk arşivlerinin yanısıra, 1. Dünya Savaşı sırasında Anadolu'da bulunan ABD konsoloslarının Ermenilerle ilgili tuttuğu arşivlerin de incelenmesi gerektiğini söyledi. Halaçoğlu, Osmanlı'nın tehcir sırasında Ermenilere kötü davranan ve mallarını talan edenleri cezalandırdığını hatta bazılarını idam ettiğini söyleyerek, ''Bu bile soykırım yapılmadığının bir göstergesidir. Osmanlı ordusunda 50 bin Ermeni vardı, hatta Çüngüş Telgraf Müdürü Ermeniydi. Eğer Ermenileri öldürmüşsek, o zaman Süryani ve Yahudileri de öldürürdük'' diye konuştu.