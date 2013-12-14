TBMM imamından milletvekillerine küfür vaazı

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce arasındaki kavga, TBMM çatısı altında küfürleşmeyi yeniden gündeme taşırken, Meclis imamı Ahmet Yedekçi, Cuma namazının ardından verdiği vaazda Hz. Muhammed’in “iyi mümin edepsiz konuşan kimse değildir” sözlerini aktardı.

TBMM’de bakanlıkların bütçe görüşmeleri, başta TBMM Başkanı Cemil Çiçek olmak üzere kalabalık milletvekili grubunun cuma namazını TBMM Camii’nde kılmasına yol açtı.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, TBMM’deki küfürlü kavganın ardından bu haftaki cuma namazı vaazı ve hutbesinin iyi mümin, ahlak ve güzel söz söyleme konularını içermesi dikkati çekti. TBMM Camii İmamı Ahmet Yedekçi, bu hafta namaz öncesinde “ahlak” eksenli verdiği vaazda Hz. Muhammed’in kötü söz söyleyen ve kaba insanları hayırsız olarak nitelendirdiğine ilişkin hadisleri anlatırken, “iyi mümin edepsiz konuşan kimse değildir” sözlerini aktardı. Hz. Muhammed’in “gerçek pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır” hadisine değinen Yedekçi, öfkenin en bariz sonuçlarının insanın dilinde tezahür ettiğini kaydetti.

Yedekçi, vaazında, “Hz. Peygamber bir başka hadisinde diline ve beline sahip olanları cennetle müjdelemiş ve ‘kim bana iki dudağının arasındakini ve iki bacağının arasındakini korumayı garanti ederse, ben de onun için cenneti garanti ederim’ buyurmuşlardır” ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed’in, “birbirine söven iki kişinin günahı, mazlum olan haddi aşmadıkça ilk sövene aittir” dediğini dile getiren Yedekçi, en büyük günahın kötü söz söyleme çirkinliğini başlatana ait olduğunu kaydetti.

Hutbe ve vaazın güzel söze ayrılması CHP’li Muharrem İnce ile Ak Partili Zeyid Aslan arasında yaşanan, ancak ikisinin de daha sonra özür diledikleri küfürlü konuşmaları hatırlattı. Kuliste bazı milletvekilleri, “mesaj bizeydi” değerlendirmesi yaptı.